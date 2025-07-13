Edirne Keşan'a bağlı Kadıköy'ün Susamdere mevkisinde orman yangını çıktı. Biçilmiş buğday tarlasından başladığı belirtilen yangında alevler, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Keşan ve Tekirdağ'ın Malkara ilçesi Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yangına kara ekipleriyle havadan 2 uçak ve 2 helikopterle müdahale edildi.

ARAZÖZ DEVRİLDİ, 4 KİŞİ YARALANDI

Yangın kısmen kontrol altına alındı. Yangın söndürme çalışmalarına katılan Keşan İşletme Müdürlüğü'ne ait bir arazöz, arazide toprağa saplanıp devrildi.

Araçta bulunan 4 personel hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Saplandığı yerden çıkarılamayan arazöz alevlerin arasında kalıp yanarak kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin yangını tamamen kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmaları sürüyor.

İZMİR URLA'DA DA YANGIN ÇIKTI

İzmir'in Urla ilçesi Naipli Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını kontrol altına almak için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

İzmir'in Urla ilçesi Naipli Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıktı. Saat 15.58'de çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 uçak, 13 helikopter, 25 arazöz, 8 su ikmal ve 3 dozer ile müdahele edilmeye başlandı.

Ekiplerin yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahaleleri devam ediyor.

YALOVA'DA ZEYTİNLİK ALANDA YANGIN

Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Teşvikiye beldesinde, belediye binasının arka kısmında bulunan zeytinlikte henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi vatandaşlar yaparken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Ormana sıçrayan yangın ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Saat 14.00 sıralarında başlayan yangın hakkında açıklama yapan Gönen Kaymakamı ve Manyas Kaymakam Vekili Ahmet Altıntaş, "Tarladaki yapılan çalışmalar sırasında çıkan bir yangın ormana da sıçradı. Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerimiz havadan ve yerden müdahale yaptı. Yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışması devam ediyor" dedi.

BALIKESİR'DE DE ALEVLER YÜKSELDİ

Manyas ilçesine bağlı kırsal Doğancı Mahallesi’nde tarım arazisinde iddiaya göre balya makinesinin taşa çarpmasıyla çıkan kıvılcım yangına yol açtı. Alevler kısa sürede ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına 4 uçak, 1 helikopter, 10 arazöz, 1 iş makinesi ve 68 personelle müdahale ediliyor.

TOKAT'DA ORMAN YANGINI

Erbaa ilçesine bağlı Tepekışla köyü yakınlarındaki kızılçam ormanında, saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Ormandan dumanların yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, Erbaa Belediyesi itfaiyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Erbaa ilçesindeki kızılçam ormanında çıkan yangın ekiplerin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yanan alanda soğutma çalışmaları başlatıldı. Yangında 10 dekarlık orman zarar gördü.

BİTLİS'TE ÖRTÜ YANGINI

Güroymak ilçesine bağlı Aşağı Kolbaşı köyü yakınlarında saat 17.00 sıralarında bir buğday tarlasında örtü yangını çıktı. İhbar üzerine olay yerine Güroymak Belediyesine bağlı itfaiye, jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede etrafa yayılan yangın, ekiplerin ve çevredekilerin de yardımıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.