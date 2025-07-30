Yangınlara karşı ormanları koruması gereken Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü’nün lojman için seçtiği yer herkesi şaşırttı.

Orman Bölge Müdürlüğü, lojman için yüzlerce ağacı kesti. Elazığ kent merkezindeki az sayıdaki yeşil alanlardan birinin tahrip edilmesi, çevreciler ve vatandaşlar tarafından “kamu eliyle doğa katliamı” olarak yorumlandı. Yurttaşlar, yangınlarla yok olan ormanları yeniden canlandırmaya çalıştığımız bu günlerde, devletin ilgili kurumlarının böyle bir tutum sergilemesini “akıl almaz” olarak nitelendiriyor.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, “Ormanı koruması gereken kurumun, kent merkezindeki nadir yeşil alanlardan birini katletmesine sessiz kalmak mümkün değildir. ‘Yeşili koruyacak kurum, doğayı katlediyor’ eleştirisini yapan hemşehrilerimiz haklıdır. Böyle bir adım atılması akıl dışı” ifadelerini kullandı.