Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi ile Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Sarıcaova köyü arasındaki ormanda, yangın söndürme çalışmaları sırasında alevlerin arasında kalarak şehit olan orman işçileri ve AKUT mensuplarının naaşları, kimlik tespiti ve DNA incelemesi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’nden, Ankara Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı’na getirildi.

BAKAN'A TEPKİ: BURADA MI ÖLDÜ MÜ KALDI MI?

Yangını söndürmeye giden ve kendisinden haber alınamayan bir kişinin yakını, Bakan Memişoğlu’nun açıklamasının ardından, “Burada mı, öldü mü, kaldı mı, nerede, biri bize yardımcı olsun, kimse bir şey söylemiyor” diyerek tepki gösterdi.

Bakan Memişoğlu'na tepki gösteren vatandaş AFAD görevlisi tarafından sakinleştirildi.