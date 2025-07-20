Türkiye haftalardır orman yangınlarıyla boğuşuyor; İzmir, Düzce, Çanakkale, Tekirdağ... Şimdi de Sakarya, Bilecik ve Uşak...

Türkiye'de 20 Temmuz Pazar günü Sakarya, Bilecik, Uşak ve Bingöl'de orman yangını çıktı.

Üç ilde çıkan orman yangınlarıyla müdahale karadan devam ederken bir ilde 'büyük ölçüde' tamamen kontrol altına alındı.

Sakarya

Sakarya'nın Geyve ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.

Bozören ve Kozan mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk yönlendirildi.

Alevlerin yayılması üzerine Taşoluk Mahallesi tedbir amacıyla tahliye edildi.

Vatandaşların da tankerleriyle su taşıdığı söndürme çalışmaları kapsamında havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Sakarya Valisi Rahmi Doğan, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Vali Doğan, yaptığı açıklamada, Geyve kırsalında çıkan orman yangınına karşı tüm imkanların seferber edildiğini belirtti.

Yangına 8 helikopter, 5 uçak ve yeterli sayıda personelle hem havadan hem de karadan yoğun şekilde müdahale edildiğini vurgulayan Doğan, "Olası bir riskin önüne geçmek amacıyla Taşoluk Mahallemizi tedbiren tahliye ettik. Vatandaşlarımız güvenli bölgelere yönlendirilmiş olup şu ana kadar herhangi bir can kaybı yaşanmamıştır." dedi.

Doğan, ekiplerin sahada büyük özveriyle görevlerini sürdürdüğünü dile getirerek, yangının kontrol altına alınması adına gerekli tüm adımların atıldığını kaydetti.

Vatandaşlara, resmi makamlar dışında yapılan bilgi paylaşımlarına itibar etmemeleri ve sahadaki ekiplerin uyarılarına eksiksiz şekilde uymaları çağrısı yapan Doğan, Geyve halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Uşak

Belkaya ve Dağdemirler köyleri arasında anızdan çıktığı değerlendirilen yangın, rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye, Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Yangına, 1 uçak, 6 helikopter, 39 arazöz, 3 iş makinesi, 17 ilk müdahale aracı ve 243 personelle müdahale edildi.

Havanın kararmasıyla birlikte uçak ve helikopterlerin çalışması sonlandırıldı.

Ekiplerin müdahalesiyle büyük ölçüde kontrol altına alınan yangında söndürme çalışmaları karadan devam ediyor.

Öte yandan, yangında 30 hektarlık orman alanının zarar gördüğü öğrenildi.

Bilecik

Pazaryeri ilçesine bağlı Karaköy ile Bilecik merkeze bağlı Kurtköy arasındaki tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine orman işletme müdürlüğü ekipleri ile çok sayıda itfaiye personeli bölgeye sevk edildi. Ekipler, havadan uçak ve helikopterler, karadan ise arazözlerle müdahalede bulundu.

Havanın kararmasıyla müdahalesini sürdüren ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Bölgenin sarp yapısı nedeniyle arazözlerle yol açmaya çalışan "alev savaşçıları", yangının ilerleyişini durdurmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Bingöl

Genç ilçesine bağlı Yaydere, Solhan ilçesindeki Kırık ve merkeze bağlı Kardeşler köylerinin ormanlık alanlarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangınlar, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Vali Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yangınlara anında müdahale edildiğini ve büyümeden kontrol altına alındığını belirterek, "Yangınların söndürülmesindeki üstün çabaları için Orman İşletme Müdürlüğümüz ile Solhan ve Genç Belediyesi çalışanlarımıza teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.