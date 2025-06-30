Türkiye'nin ciğerleri yanıyor; İzmir, Manisa, Bilecik, Sakarya, Antalya, Balıkesir ve Hatay...

Türkiye'nin farklı bölgelerinde art arda çıkan orman yangınları Sözcü TV'de tartışıldı, CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, hükümete ateş püskürdü.

Özellikle yaz aylarında turistik bölgelerde peş peşe meydana gelen yangınların tesadüf olmadığını savunan Enginyurt, şunları söyledi:

"Saray'ın 13 tane uçağı var ama bu ülkenin yangın uçağı yok, yangın helikopteri yok. Ve sonra Sayın Cumhurbaşkanı çıkıp “10 kişi tutuklandı” diyor.

Daha önce tutuklananlar ne oldu diye Adalet Bakanı'na sorsak, muhtemelen “Ceza yasamız gereği belirli süre yattılar, çıktılar” diyecek. Ama bu bir cinayet. Taammüden cinayet. Ağırlaştırılmış müebbet hapis gerekir.

Niye bu konuda bir ceza yasası getirmiyorlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne? Çünkü orman yangınları, çoğu zaman, maalesef bu arkadaşların işine yarıyor. Net söylüyorum: Orman yangınları bu arkadaşların işine yarıyor.

Bakın tatil yerlerinde yanan yerlerdeki otellere bakalım. Cesurca söyleyelim, korkmadan

Geçen hafta Bodrum, Dalaman ve Fethiye'ye gittim; tek tek gösterdiler yanan yerleri: Neler yapıldığını, kimlerin oralara çöktüğünü.

Denizi 35 metre doldurup, 900 metre boyunca paralel şekilde ilerleyenlere nasıl izin veriliyor bu ülkede? Bundan daha büyük katliam mı var?

Bu yangınların müsebbibi, buna ağır ceza vermeyen, onu yargı paketi olarak Meclis'e getirmeyenlerdir. Çünkü keyfi olarak yakıyor insanlar. Cezası yok, karşılığı yok.

Bakın tekrar söylüyorum: Birileri yaktırıyor, kendiliğinden çıkmıyor bu yangınlar. Böyle yangınlar var ki...

Özellikle tatil beldelerinde yaşayanlar daha iyi bilir: Adres teslim yangın olur mu? Kara misali, dikdörtgen gibi alanlarda adres teslim yangın çıkıyor.

Şu an Seferihisar, Buca, Menderes... 50 binin üzerinde insan tahliye edildi. Nerede iktidar? Her sene yanıyoruz. Hiçbir tedbir yok!"