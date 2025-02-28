Orman yangınları ve yangınlarda kullanılmak üzere satın alınan yangın söndürme uçaklarının satışı gündemdeyken, CHP'li Arpacı Bakan Yumaklı'nın yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi verdi.

"22 UÇAK 9 HELİKOPTER 12 İHA"

CHP'li Arpacı'nın orman yangınlarıyla mücadeleye ilişkin soru önergesini yanıtlayan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bakanlığımız tarafından kendi hava gücümüzün oluşturulması kapsamında; iki adet yönetim uçağı ve 20 adet söndürme uçağı ile birlikte 22 adet uçak, 6 adet yönetim ve üç adet yangın söndürme helikopteri olmak üzere toplam dokuz adet helikopter ile 12 adet İHA satın alınmış olup ayrıca 8 adet yerli ve milli yangın söndürme helikopteri üretilebilmesi maksadıyla Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. (TUSAŞ) ile sözleşme imzalanmıştır. 184'ü akıllı kule olmak üzere 776 gözetleme kulesi, bin 686 arazöz, 2 bin 655 ilk müdahale aracı, 831 iş makinesi bulunmaktadır Yangın söndürme faaliyetlerinde kullanılan hava ve kara araçları tek bölgede değil dönem içerisinde meteorolojik veriler değerlendirilerek yangın risk durumu haritasına göre proaktif kaydırmalar yapılarak kullanılmaktadır. Ayrıca orman yangınlarıyla mücadelede 15 bin 500 yangın işçisi, 4 bin teknik personel, 5 bin 500 orman muhafaza memuru ve 127 bin gönüllü bulunmaktadır" ifadesini kullandı.