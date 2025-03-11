Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "İçinde bulunduğumuz günlerin de sıcak havaların habercisi olduğunu dikkate alacak olursak, bu yıl orman yangınları riski açısından en üst düzeyde alarmda olmamız gerektiğini anlıyoruz" dedi. Yumaklı, "Yangınlara ortalama 10 dakika içinde müdahale edecek şekilde, ilk müdahale araçları, arazözler ve ekiplerimizi bin 600 farklı noktada konumlandırıyoruz" ifadesini kullandı.

Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı’nda, orman yangınlarıyla mücadele için kullanılan hava araçlarının bakımlarını inceledi. Yumaklı, incelemenin ardından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Orman yangınlarına hazır olmakla alakalı her başlıkta çalışmalarımız sürüyor. Bunlardan birisi de uçak ve helikopterlerimizin bakım süreçlerinin tamamlanması. İnşallah önümüzdeki günlerde planlandığı şekilde bakım çalışmaları tamamlanacak ve bütün hava araçlarımız uçuşa hazır hale gelmiş olacak. Orman yangınlarıyla mücadelede görev alacak bütün orman kahramanlarına ve gönüllülerimize şimdiden Allah kolaylık versin, ayaklarına taş değmesin diyorum.

"EN ÜST DÜZEYDE ALARMDA OLMAMIZ GEREKEN YIL"

Ülkemiz, Akdeniz Havzası’nda yer alması nedeniyle orman yangınları açısından riskli ülkeler arasında yer alıyor. Bu etkiyi son 10 yıldır daha yoğun şekilde tecrübe ediyoruz. 1880 yılından beri yapılan ölçümlere göre, son 10 senenin 9 yılı, tarihte yaşanan en sıcak yıllar olarak kayıtlara girdi. Ve 2024 yılı, dünya tarihinin kayda girmiş en sıcak yılı oldu. İçinde bulunduğumuz günlerin de sıcak havaların habercisi olduğunu dikkate alacak olursak, bu yılın orman yangınları riski açısından en üst düzeyde alarmda olmamız gerektiğini anlıyoruz.

"ORMAN YANGINLARININ 2030 YILINA KADAR YÜZDE 15 ORANINDA ARTMASI BEKLENİYOR"

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yayımlanan bir rapor da, bu durumun vahametini ortaya koyuyor. Bu rapora göre, orman yangınlarının 2030 yılına kadar yüzde 15, 2050 yılına kadar ise yüzde 30 oranında artması bekleniyor. Ülkemizin yangına hassas bölgelerinin yüzde 64’ü, 1'inci ve 2'nci derecelerde yangına hassas bölgede yer alıyor. Bu da bizim ne kadar alarm durumunda olmamız gerektiğini hatırlatıyor.

"YANGINLARDAN YÜZDE 87'Sİ İNSAN KAYNAKLI"

Ülkemizde orman yangınlarının yüzde 87’si ne yazık ki insan faaliyetlerinden kaynaklanıyor. Bu nedenle yapılacak çalışmalarda yangın önleme faaliyetlerine ayrı önem veriyoruz. Orman yangınlarıyla mücadeleyi ‘hiç yangın çıkmaması’ üzerine kurguluyoruz.

Orman içi ve ormana komşu köylerimizde yaşayanlara, çoban, avcı ve arıcılara, öğrencilerimize ve askeri personele orman yangınları konusunda önleyici unsurları anlattık, anlatmaya devam ediyoruz. Nisan ayı sonuna kadar orman içi ve ormana komşu olan 24 bin 585 köyün tamamında bu faaliyeti yapmış olacağız. Yine, il ve ilçelerin ormana yakın mahallelerinin tamamında orman yangınları konusunda farkındalık eğitimlerine devam edeceğiz.

Yangınlara ortalama 10 dakika içinde müdahale edecek şekilde, ilk müdahale araçları, arazözler ve ekiplerimizi bin 600 farklı noktada konumlandırıyoruz.

"ORMAN YANGINLARININ ÇIKMAMASINI SAĞLAMAYI BAŞARI OLARAK GÖRÜYORUZ"

ABD’de çıkan orman yangınlarını takip ve analiz ettik. Bu ve benzer yangınlar, bize orman yangınlarına her an hazır olmamız gerektiğini göstermiştir. Bizler çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Ancak orman yangınlarıyla mücadelede başarılı olmak değil, orman yangınlarının çıkmamasını sağlamayı başarı olarak görüyoruz.

Bizler ne kadar önlem alırsak alalım, orman yangınları maalesef coğrafyamızdan kaynaklanan bir risk. Bu kapsamda, 2002 yılından bu yana nereden nereye geldik, ondan da kısaca bahsetmek istiyorum.

73 ton olan havadan su atma kapasitemizi, rezerv güçler dahil 27 uçak ve 105 helikopterle, 6 kat artışla toplam 438 tona çıkardık. Bu noktada envanterimizde 3 adet bulunan TUSAŞ’ın yerli olarak ürettiği T-70 Nefes helikopterimize ayrı bir parantez açmak gerekiyor.

TUSAŞ, 5 ton kapasiteli 8 adet ağır sınıf yangın söndürme helikopterini 2028 yılından itibaren teslim etmeye başlayacak. Yangın yönetim uçağımız OTAĞ ile yalnızca 5 ülkede bulunan bir kabiliyete sahip olduğumuzu da ayrıca belirtelim. Arazöz sayısını yaklaşık 3 kat artışla bin 766’ya yükselttik İş makinesi sayısını 6 kat artışla 831’e çıkardık. Ayrıca, 2 bin 742 yangına ilk müdahale aracını ve 14 insansız hava aracını ilk kez bu dönemde hizmete aldık. Bayraktar TB2’lerimizin, ormanlarımızda gözümüz kulağımız olduğunu ayrıca ifade etmemiz gerekiyor.

"İLK MÜDAHALE SÜRESİNİ 10 DAKİKAYA DÜŞÜRMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Ormanlarımızı, 776 kuleden gözetliyoruz. Orman yangınlarında helikopter ve arazözlerin su alma süresini kısaltmak amacıyla 4 bin 796 yangın havuzu ve gölet inşa ettik. Böylece bütün bunları topladığımızda, 40 dakika olan yangınlara ilk müdahale süresini 11 dakikaya kadar düşürdük. 2025 yılı hedefimiz ise bu süreyi 10 dakikaya düşürmeyi hedefliyoruz.

"ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE ENTEGRE BİR MÜCADELEDİR"

Orman yangınlarıyla mücadele entegre bir mücadeledir. Hava araçlarınız, kara unsurlarınız, gönüllüleriniz, yapılan koordinasyon orman yangınlarıyla başarıda kilit roldedir. Dolayısıyla kara unsurlarımızın özellikle orman yangınlarının çıktığı andan itibaren müdahaleleri takdire şayandır. Dolayısıyla 25 bin orman kahramanımız var. Bunun dışında da 129 bin gönüllümüzle yangınlarla mücadele ediyor ve zarar görmüş orman alanlarının tamamını yeniden ağaçlandırıyoruz.

8 BİN 500 YENİ PERSONEL

Son 10 yılda, yanan orman alanlarının toplam orman alanına oranında, sadece Akdeniz ülkeleri arasında değil, ABD ve Kanada gibi ülkelere göre de en başarılı ülke olduğumuzu söylemek isterim. Bu başarımızı daha da yukarılara taşımak için en önemli kaynağımız insan kaynağıdır. İnşallah bu sene, 8 bin 500 yeni personelimizi daha bu ekibin içine dahil edeceğiz. 4 bin 500 işçi, 3 bin 477 sözleşmeli personel ve 150 orman mühendisi alımı için süreci başlattık.”

Yumaklı, vatandaşlara seslenerek, "Bir kez daha vatandaşlarımızdan hava sıcaklıklarının daha da artacağı önümüzdeki günlerde, orman yangınlarına karşı hassas olmalarını rica ediyorum" dedi.