Uzmanlar, doğal otlatmanın orman tabanında biriken kuru ot ve çalılıkları azaltarak alevlerin yayılma hızını düşürebileceğini belirtiyor. Ancak bu yöntemin tek başına yeterli olmadığı, diğer yangın önleme uygulamalarıyla birlikte kullanılması gerektiği vurgulanıyor.

YANICI BİTKİ ÖRTÜSÜNÜ AZALTIYORLAR

Son yıllarda kırsal nüfusun azalması ve geleneksel hayvancılık faaliyetlerinin gerilemesi, ormanlarda kolay tutuşabilen bitki örtüsünün hızla artmasına yol açtı. Özellikle Akdeniz ikliminin görüldüğü bölgelerde bu durum, yangınların çok daha geniş alanlara yayılmasını kolaylaştırıyor.

Keçi ve koyunlar, dikenli çalılar, kuru otlar ve diğer yanıcı bitkilerle beslenerek yangınların büyümesini sağlayan doğal yakıt yükünü azaltıyor. Böylece orman içinde alevlerin ilerlemesini yavaşlatabilecek doğal boşluklar oluşurken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi de daha etkili hale geliyor.

Bu nedenle İspanya, Fransa ve Portekiz başta olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinde yerel yönetimler ile ormancılık kuruluşları, kontrollü otlatmayı yaygınlaştırmak için çeşitli teşvik programları üzerinde çalışıyor. Bazı bölgelerde çobanlara mali destek sağlanması ve keçi, koyun ile yerli sığır sürülerinin yangın riski yüksek alanlarda otlatılması planlanıyor.

TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL

Uzmanlara göre kontrollü otlatma, iş makineleriyle yapılan arazi temizliğine kıyasla daha düşük maliyetli ve çevre dostu bir alternatif sunuyor. Buna karşın yöntemin tek başına yangınları önlemesi mümkün görülmüyor. Kalıcı sonuç alınabilmesi için kontrollü yakma, mekanik temizlik ve etkin arazi yönetimi gibi uygulamalarla birlikte yürütülmesi gerektiği ifade ediliyor.