Arkadaşlarıyla vakit geçirdikten sonra gece saatlerinde tek başına evine dönmek üzere yola çıkan 35 yaşındaki Hasim Lumbessy, ormanlık alanda yaklaşık 7 metre uzunluğundaki dev bir pitonun saldırısına uğradı. İddiaya göre çalılıkların arasından çıkan yılan, önce adamın bacağını yakaladı, ardından güçlü gövdesiyle etrafını sararak etkisiz hale getirdi.

KAN İZLERİ VE KİŞİSEL EŞYALARI BULUNDU

Hasim Lumbessy'nin eve ulaşmaması üzerine ailesi ve köylüler arama çalışması başlattı. Yapılan aramalarda yol üzerinde kan izleri ile Lumbessy'ye ait sırt çantası ve terlikler bulundu. İzleri takip eden ekipler, çevrede karnı olağan dışı şekilde şişmiş dev bir pitonla karşılaştı. Bunun üzerine yılanın saldırıyla bağlantılı olabileceği değerlendirildi.

CANSIZ BEDENİ PİTONUN İÇİNDEN ÇIKARILDI

Köylüler tarafından etkisiz hale getirilen pitonun karnı açıldığında Hasim Lumbessy'nin cansız bedenine ulaşıldı. Cenaze, gerekli işlemlerin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Bölge Emniyet Müdürü Handres ise olayın ardından yaptığı açıklamada, ormanlık alanlara gidecek vatandaşların tek başlarına hareket etmemeleri gerektiğini belirterek, bu bölgelerin vahşi hayvanların doğal yaşam alanı olduğunu hatırlattı.

SON DÖNEMDE BENZER OLAYLAR YAŞANIYOR

Kuzey Maluku ve çevresinde son aylarda benzer piton saldırılarının artması dikkat çekiyor. Yaklaşık bir ay önce 25 yaşındaki bir motosiklet sürücüsünün 6,5 metrelik pitonun saldırısında hayatını kaybettiği, daha önce de hayvanlarını otlatan 44 yaşındaki bir kadının dev bir yılan tarafından öldürüldüğü bildirilmişti. Uzmanlar, Güneydoğu Asya'nın tropikal iklimi ve yoğun ormanlık alanlarının büyük pitonlar için uygun yaşam koşulları sunduğunu belirtiyor.