Kosta Rika’da gerçekleştirilen çalışmada, verimliliğini kaybetmiş bir alanın yeniden canlandırılmasında organik atıkların etkisi araştırıldı. Bölgeye binlerce ton portakal kabuğu ve posası bırakıldıktan sonra alan kendi haline bırakıldı. Araştırmacılar yıllar sonra bölgeye döndüğünde iki alan arasında belirgin farklılıklarla karşılaştı.

12 BİN TON PORTAKAL ATIĞI DÖKTÜLER

Araştırmacılar yaklaşık 12 bin ton portakal atığını bozulmuş durumdaki araziye taşıyarak geniş bir alana yaydı. Portakal işleme sürecinden kalan kabuk ve posa, başka bir işlem uygulanmadan toprağın üzerinde bırakıldı. Amaç, büyük miktardaki organik atığın zarar görmüş arazinin yeniden bitki örtüsü kazanmasına nasıl etki edeceğini görmekti.

16 YIL BOYUNCA NE OLDU?

Portakal atıklarının bırakılmasının ardından alan uzun yıllar kendi doğal sürecine bırakıldı. Aradan 16 yıl geçtikten sonra bölge yeniden incelendiğinde portakal atığı bulunan bölümde bitki örtüsünün belirgin şekilde geliştiği görüldü. Araştırmacılar sonuçları, atık bırakılmayan kontrol alanıyla karşılaştırdı.

BİTKİ ÖRTÜSÜ BELİRGİN ŞEKİLDE ARTTI

İncelemelerde portakal atığı bırakılan bölümün kontrol alanına göre daha güçlü bir bitki örtüsüne sahip olduğu belirlendi. Organik maddelerin ayrışmasıyla toprağın yapısında meydana gelen değişiklikler, bitkilerin gelişebileceği koşulların oluşmasına katkı sağladı. Yıllar içerisinde alan daha yoğun bir bitki örtüsüyle kaplandı.

İKİ ALAN ARASINDAKİ FARK ORTAYA ÇIKTI

Araştırmacılar portakal atıklarının bırakıldığı alan ile hemen çevresindeki kontrol bölgesini karşılaştırdı. Aynı bölgede bulunmalarına rağmen iki alanın bitki örtüsü arasında yıllar sonra belirgin bir fark oluştu. Portakal atığı bulunan bölümdeki bitkilerin gelişiminin daha güçlü olduğu kaydedildi.

PORTAKAL KABUKLARI TOPRAĞIN PARÇASI OLDU

Bölgeye bırakılan binlerce ton portakal kabuğu ve posa zaman içerisinde ayrışarak organik maddeye dönüştü. 16 yıl sonra yapılan incelemeler, başlangıçta bozulmuş durumda bulunan arazinin bitki örtüsünde önemli bir değişim meydana geldiğini gösterdi. Portakal atıklarının bırakılmadığı kontrol alanında ise aynı düzeyde gelişim görülmedi.