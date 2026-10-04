Kullanım dışı kalan akıllı telefonların mikrofon ve iletişim özelliklerinden yararlanılarak ormanlık alanları dinleyen sistemler geliştirildi. Güneş panelleriyle desteklenen cihazlar, elektrik altyapısının bulunmadığı bölgelerde çevredeki sesleri takip etmek amacıyla kullanılıyor.

Projelerde kullanım ömrünü tamamlamış akıllı telefonlar koruyucu sistemlerin içerisine yerleştirilerek orman şartlarında çalışabilecek hale getirildi. Telefonların enerji ihtiyacının karşılanması için güneş panellerinden yararlanıldı.

TELEFONLAR ORMANDA NEYİ DİNLİYOR?

Cihazlar çevrede oluşan sesleri takip ederek özellikle motorlu testere gibi kaçak ağaç kesimiyle ilişkilendirilebilecek sesleri algılamak için kullanılıyor. Şüpheli seslerin tespit edilmesi, kesim yapılan bölgelerin daha erken fark edilmesine yardımcı oluyor.

Ormanın elektrik şebekesinden uzak noktalarına yerleştirilen sistemlerin enerji ihtiyacı güneş panelleriyle karşılanıyor. Böylece eski telefonların mikrofon, işlemci ve iletişim donanımlarından ormanlık alanlarda uzun süre yararlanılabiliyor.

AĞAÇLARI KORUMAK İÇİN SESLERİ TAKİP EDİYORLAR

Sistemin temel amacı, geniş ve ulaşılması güç ormanlık alanlarda kaçak ağaç kesiminin daha erken fark edilmesini sağlamak. Telefonların algıladığı sesler sayesinde motorlu testere kullanılan bölgelerin belirlenmesi ve orman koruma çalışmalarına destek sağlanması amaçlanıyor.

Kullanılmayan akıllı telefonların sahip olduğu mikrofon, işlemci ve iletişim özellikleri dinleme sisteminin temel işlevlerini yerine getirebiliyor. Bu nedenle elektronik atığa dönüşebilecek cihazlar, Endonezya’nın yanı sıra farklı ülkelerdeki orman koruma çalışmalarında da değerlendiriliyor.