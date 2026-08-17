Kütahya'da bir genç, şüpheli bir grup tarafından kaçırıldıktan sonra ormanda silahla yaralandı. Olay, Gaybiefendi Mahallesi'nde bir kafe önünde başladı.

İddiaya göre 4 şüpheli, F.G. adlı 29 yaşındaki genci araca bindirerek Maltepe Mahallesi mevkiindeki ormana götürdü. Şüphelilerden biri, yanında bulunan silahı kullanarak F.G.'ye ateş etti ve gencin bacağından yaraladı.

OLAY YERİNDEN KAÇTILAR

Olayın ardından şüpheliler olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, F.G.'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırdı ve tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma halen devam ediyor.