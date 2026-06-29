Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Araştırma Enstitüsü yerleşkesinde bulunan Moleküler Genetik Laboratuvarı ile Tohum Laboratuvarı yerinden edilecek. İki laboratuvarın boşaltılıp yerine spor salonu yapılacağı ortaya çıktı. Aynı yerde spor amaçlı kullanılan tesisler varken alınan bu karar tartışma yarattı. Tohum Laboratuvarı, orman ağaçları tohumlarında Türkiye’nin tek akredite laboratuvarı. Tohumların kalite kontrolleri burada yapılıyor.

BİLİME TAYİN BASKISI

Moleküler Genetik Laboratuvarı ise orman ağaçlarının genetik yapısını araştırıyor. Kararın, araştırmaları sekteye uğratmasından endişe ediliyor. Uzmanlar, “Karar, Türkiye ormancılığına zarar verir” dedi. Enstitü elemanlarına ısrarla rotasyon uygulandığı, deneyimli araştırmacıların erken emekliye ayrıldığı ya da beyin göçü yüzünden araştırma kapasitesinin zayıfladığı da vurgulandı. Personelin ilgisiz tayinlerle pasi ze edildiği, araştırmacıların moral ve motivasyonunun düşürüldüğü ifade edildi.