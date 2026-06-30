Yetkililere göre amaç ormanı sulamak değil, geçmişte doğal taşkınlarla beslenen ekosistemi yeniden canlandırmak. Kontrollü su baskınları sayesinde toprağın nemini korumak, yer altı su kaynaklarını yeniden beslemek ve kuraklık nedeniyle zayıflayan ağaçları desteklemek hedefleniyor. Proje, WWF Macaristan ile su yönetimi kurumlarının ortak çalışması olarak yürütülüyor.

SU 20-30 SANTİMETRE YÜKSEKLİĞE KADAR YÜKSELDİ

Proje kapsamında Tisza Nehri'nden alınan su önce ana sulama kanalına pompalanıyor. Daha sonra kum torbalarıyla oluşturulan geçici setler yardımıyla mevcut kanallar üzerinden ormanlık alana yönlendiriliyor.

Ormanda oluşan su tabakasının derinliği yaklaşık 20 ila 30 santimetre arasında değişiyor. Bu sayede alan göle dönüşmeden su yavaşça toprağa sızıyor, yer altı su seviyesini yükseltiyor ve ağaç köklerinin ihtiyaç duyduğu nemi sağlıyor. Uzmanlar, bu yöntemin aynı zamanda birçok bitki ve hayvan türü için yeni yaşam alanları oluşturduğunu belirtiyor.

HEDEF DAHA SICAK VE DAHA KURAK GELECEĞE HAZIRLANMAK

Macaristan son yıllarda sıklaşan kuraklıklar nedeniyle ciddi su sıkıntısıyla karşı karşıya kaldı. Hükümet daha önce su kıtlığı nedeniyle acil önlemler açıklarken, iklim değişikliğine uyum kapsamında suyun arazide tutulmasını öncelikli stratejilerden biri haline getirdi. Ülkede bazı göllerde de su seviyeleri kritik seviyelere kadar geriledi.

Bereg'deki uygulama şimdilik pilot proje olarak yürütülüyor. Yetkililer, yöntemin başarılı olması halinde benzer kontrollü taşkın sistemlerinin ülkenin farklı bölgelerindeki ormanlarda da uygulanabileceğini değerlendiriyor. Amaç, doğal taşkın döngülerini mümkün olduğunca geri kazandırarak hem yer altı su rezervlerini güçlendirmek hem de ormanları gelecekte beklenen daha sıcak ve kurak iklim koşullarına hazırlamak.