Ormanlardaki çürümüş ağaç kütüklerinde pembe küreler halinde beliren Lycogala epidendrum (kurt sütü) adlı organizmanın, yaşamının ilk evresinde bağımsız hareket edebilen canlı bir plazma kütlesi olduğu tespit edildi. Bitki ile hayvan dünyası arasındaki sınırda yer alan bu sümüksü küf türü, odunların içinde mikroorganizmalarla beslendikten sonra yüzeye çıkarak küresel yapılara dönüşüyor.

ORGANİZMA ORMANDA NASIL HAREKET EDİYOR?

Yaşamının ilk aşamasında "plazmodium" adı verilen sıvı bir kütle halinde varlığını sürdüren organizma, çürüyen odunların karanlık ve nemli bölümlerinde sürünerek besin arıyor. Üreme evresi geldiğinde ışığa doğru hareket eden canlı kütle, yüzeye çıkarak sertleşiyor ve çapları 0,5 ile 1,5 santimetre arasında değişen pembe renkte küresel yapılar oluşturuyor.

Mayıs ile Kasım ayları arasında ormanlık alanlarda rastlanan bu küresel yapılar, olgunlaştıkça parlak pembe rengini kaybederek kahverengi, sarımsı veya grimsi bir tona bürünüyor. Genç meyve gövdelerine baskı uygulandığında içerisinden koyu kıvamlı bir sıvı sızarken, olgunlaşma tamamlandığında üst kısımda oluşan çatlaklardan 4 ila 7 mikron büyüklüğündeki mikroskobik sporlar çevreye yayılıyor.

BİLİM İNSANLARI BU ORGANİZMADA HANGİ TIBBİ BİLEŞENLERİ TESPİT ETTİ?

Doğada saprofit olarak görev yapan ve eski ağaç parçalarını ayrıştırarak ekosisteme katkı sağlayan organizma, bünyesinde biyoaktif kimyasal bileşikler barındırıyor. Yapılan araştırmalar, bu sümüksü küfün gram-pozitif bakterilerin üremesini ve gelişmesini engelleyen "likogalinozit A" ve "likogalinozit B" glikozitlerinin kaynağı olduğunu gösteriyor.