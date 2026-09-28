Türkiye ile Çin arasında imzalanan yeni ticaret protokolü, orman köylüsünün en önemli gelir kaynaklarından biri olan defne yaprağının dev pazara ihracat kapılarını araladı. Yıllık toplam ihracatı 60 milyon doları bulan defne yaprağında, Çin pazarının tekrar aktifleşmesiyle birlikte sektörün yeni hedefi 75 milyon dolara yükseldi.

KİLOSU 400 LİRAYA DAYANDI

Gıda Bülteni’nde yer alan habere göre, mutfaklarda aromatik baharat olarak kullanılmasının yanı sıra ilaç, gıda, kozmetik, sabun ve parfüm sanayisinin vazgeçilmez ham maddeleri arasında yer alan defne yaprağı, piyasada yüksek fiyattan alıcı buluyor. Ticaret borsalarının verilerine göre kuru defne yaprağının kilogram fiyatı 135 liradan başlayıp işlenmiş ve kaliteli ürünlerde 310 ila 400 liraya kadar çıkabiliyor.

Yaklaşık 5,5 kilogram yaş defne yaprağından sadece 1 kilogram kuru ürün elde edilebilirken; kurutma, ayıklama ve paketleme gibi işlemler ürünün katma değerini katlıyor.

İZİNSİZ TOPLAYANLARA AĞIR YAPTIRIM UYGULANIYOR

Ormanlık alanlarda kendiliğinden yetişen defne, sanıldığı gibi serbestçe toplanabilen bir bitki değil. 6831 sayılı Orman Kanunu uyarınca, devlet ormanlarındaki tıbbi ve sınai bitkileri izinsiz toplamak yasak.

Defne toplamak isteyen kişilerin veya kooperatiflerin öncelikle ilgili Orman İşletme Müdürlüğüne başvurarak izin alması ve belirlenen tarife bedelini ödemesi gerekiyor. İzin almadan veya ağaçlara zarar vererek toplama yapan kişilere idari para cezası uygulanırken, toplanan ürüne de el konuluyor.

YAZ SONUNDA HASAT EDİLİYOR, GÖLGEDE KURUTULUYOR

Defne yaprağı hasadı çoğunlukla yaprakların olgunlaştığı yaz sonu ve sonbahar aylarında gerçekleştiriliyor. Ağacın köklerine zarar vermeden, 2-3 yaşındaki sürgünlerin budanmasıyla yapılan toplama işleminden sonra yapraklar havadar ve gölge alanlarda kurumaya bırakılıyor. Doğrudan güneş ışığına maruz kalan yaprakların sarardığı ve ticari değerini kaybettiği belirtiliyor.

Yeni protokolle birlikte Çin'e yapılacak sevkiyatların artması, bölge köylüsüne toplama işinin yanı sıra kurutma, işleme ve uçucu yağ üretimi gibi alanlarda da yeni istihdam imkanları sunacak.