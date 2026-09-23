Keşif, Çekya’nın kuzeydoğusundaki Zvičina Tepesi yakınlarında yapıldı. İki yürüyüşçü buldukları altınları ve diğer eşyaları aynı gün Hradec Králové’deki Doğu Bohemya Müzesi’ne teslim etti. Uzmanların incelemesinde 598 altın sikkenin 11 ayrı grup halinde düzenlendiği ve uzun yıllar boyunca burada saklandığı belirlendi.

İKİNCİ KUTUDAN DA DEĞERLİ EŞYALAR ÇIKTI

Altınların bulunduğu kap aslında demir değil, alüminyum bir kaptı. Yaklaşık bir metre uzağında bulunan demir kutuda ise 10 bilezik, 16 sigara tabakası, ince metal örgülü bir çanta, tarak, zincir ve pudra kutusu gibi eşyalar bulundu.

Uzmanların yaptığı incelemelerde 598 altın sikkenin üzerinde 1808 ile 1915 arasındaki tarihler tespit edildi. Koleksiyonda Fransa ve Avusturya-Macaristan döneminden paraların yanı sıra farklı Avrupa bölgelerinde kullanılan örneklerin de bulunduğu belirlendi. Bazı sikkelerin üzerindeki sonradan eklenmiş damgalar ise hazinenin 1920’li veya 1930’lu yıllarda Balkanlar’dan geçmiş olabileceğine işaret ediyor.

Buluntuların toplam ağırlığının yaklaşık 7 kilogram olduğu, değerinin ise 300 bin doların üzerinde olabileceği hesaplandı. Bununla birlikte uzmanlar, bazı parçaların tarihi ve koleksiyon değeri nedeniyle gerçek değerin yalnızca içerdikleri altının fiyatıyla ölçülemeyeceğini belirtiyor.

HAZİNEYİ KİMİN SAKLADIĞI BİLİNMİYOR

Araştırmacıların çözmeye çalıştığı asıl konu, yüzlerce altının ve değerli eşyanın neden ormana saklandığı. Sikkelerin farklı ülkelerden gelmesi ve bölgede 20. yüzyıl boyunca yaşanan savaşlar ile nüfus hareketleri, hazinenin sahibini belirlemeyi zorlaştırıyor. Değerli eşyaların savaş döneminde bölgeden kaçmak zorunda kalan biri tarafından saklanmış olabileceği ihtimaller arasında bulunuyor.