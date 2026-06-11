Yürüyüşçüler tarafından açılan alüminyum kap içerisinde siyah kumaşlara sarılmış ve 11 ayrı deste halinde düzenlenmiş toplam 598 altın sikke bulundu. Keşif bununla da sınırlı kalmadı. Aynı bölgede, yaklaşık bir metre uzaklıkta yer alan demir bir kutunun içinde sigara tabakaları, bilezikler, zincir, tarak, pudra kutusu ve metal örgü bir çanta gibi çeşitli değerli eşyalar da gün yüzüne çıkarıldı. Buluntular daha sonra inceleme yapılmak üzere Hradec Králové'deki Doğu Bohemya Müzesi'ne teslim edildi.

HAZİNENİN KÖKENİ GİZEMİNİ KORUYOR

Müze uzmanlarının yaptığı incelemelerde altın sikkelerin 1808 ile 1915 yılları arasında basıldığı belirlendi. Paraların Fransa, Belçika, İtalya, Rusya, Osmanlı İmparatorluğu ve Avusturya-Macaristan gibi farklı ülkelerden gelmesi dikkat çekti. Bazı sikkelerde bulunan özel damgalar ise bunların 1921 yılında bugünkü Sırbistan ve Bosna-Hersek'i kapsayan bölgelerde yeniden dolaşıma sokulduğunu gösteriyor.

Araştırmacılar, böylesine büyük bir servetin neden ormanlık bir alanda saklandığı ve sahibinin neden geri dönmediği sorularına henüz kesin yanıt bulabilmiş değil. Uzmanlar, hazinenin Nazi işgali döneminde ya da İkinci Dünya Savaşı'nın yarattığı belirsizlik ortamında gizlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

TARİHİ DEĞERİ PARASAL KARŞILIĞININ ÇOK ÜZERİNDE

Bulunan altın sikkeler ve diğer değerli eşyaların toplam ağırlığının yaklaşık 7 kilogramı aştığı belirtiliyor. Uzmanlar maddi değerinin yüz binlerce doları bulduğunu kabul etse de, keşfin asıl öneminin tarihi arka planında yattığını vurguluyor. Çünkü farklı ülkelerden gelen sikkelerin aynı noktada bir araya gelmesi, Avrupa'nın çalkantılı dönemlerine dair yeni ipuçları sunabilir.

Doğu Bohemya Müzesi yetkilileri, incelemelerin tamamlanmasının ardından koleksiyonun kamuoyuna sergileneceğini açıkladı. Çekya'nın Trutnov bölgesindeki ormanlık alanda ortaya çıkan bu sıra dışı keşif, yalnızca bir define hikâyesi değil, aynı zamanda Avrupa tarihinin karanlık dönemlerine ışık tutabilecek önemli bir arkeolojik bulgu olarak değerlendiriliyor.