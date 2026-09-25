Çek Cumhuriyeti'nin kuzeydoğusundaki Krkonose Dağları'nda yürüyüş yapan iki dağcı, eski bir taş duvara gizlenmiş alüminyum ve demir kaplar içerisinde yaklaşık 600 adet tarihi altın sikke buldu.

Toplam ağırlığı yedi kilogramı aşan ve 3,7 kilogramı altından oluşan tarihi bulgular, Doğu Bohemya Müzesi uzmanlarına teslim edildi.

HAZİNENİN MADDİ DEĞERİ AÇIKLANDI

İsimsiz yürüyüşçüler tarafından müzeye ulaştırılan eserler üzerinde yapılan ilk nümizmatik incelemeler, hazinenin maddi değerinin 330 bin doların (yaklaşık 16 milyon liranın) üzerinde olduğunu ortaya koydu. Müze uzmanları, sikkelerin 1808 ile 1915 yılları arasında basıldığını tespit etti. Ancak sikkeler üzerindeki damga ve işaretler, kutuların 1930'lu yıllardan sonra bölgeye kasıtlı olarak gömüldüğünü gösteriyor.

PARA ÖDÜLÜ VERİLECEK

Buluntunun elde edildiği coğrafyanın geçmişte Çek ve Alman toplulukları arasındaki sınır hattında yer alması sebebiyle uzmanlar temel olarak iki ihtimal üzerinde duruyor: İkinci Dünya Savaşı öncesinde mal varlıklarını korumak isteyen yerel veya Yahudi ailelerin birikimlerini saklamış olması. 1945 yılı civarında bölgeden tahliye edilen ya da yerinden edilen Alman vatandaşları tarafından gömülmüş olması.

Bölgedeki arkeolojik miras mevzuatı gereği bulunan tüm nesneler eyalet mülkiyetine devredildi. Eserleri eksiksiz şekilde müzeye teslim eden iki dağcıya ise resmi değerleme tutarının %10'una tekabül eden 33 bin doları (yaklaşık 1 milyon 600 bin lirayı) aşkın bir para ödülü verilecek.