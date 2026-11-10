Falmouth kasabasında bulunan kasanın içindeki para, yaklaşık dört yıldır çözülemeyen bir gizeme dönüştü. Şimdi ise binlerce doların, kış aylarında evlerini ısıtmakta zorlanan ailelere yardım etmek için kullanılması gündemde.

KASANIN SAHİBİ DÖRT YILDIR BULUNAMADI

Falmouth'ta ormanlık alanda bulunan kasanın içindeki yüksek miktarda para, yetkilileri harekete geçirdi. Ancak aradan geçen yaklaşık dört yıla rağmen paranın gerçek sahibine ulaşılamadı.

Toplam 55 bin 737 doların (yaklaşık 2,7 milyon TL) ne zamandır kasada bulunduğu ve neden ormanlık alana bırakıldığı da merak konusu oldu. Sahipsiz kalan paranın nasıl değerlendirileceği ise yerel yönetimin gündemine taşındı.

PARA İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DAĞITILABİLİR

Kasadaki paranın, Falmouth'ta yaşayan ve kış aylarında ısınma masraflarını karşılamakta güçlük çeken ailelere destek olmak amacıyla kullanılması önerildi.

Böylece yıllardır sahibi bulunamayan binlerce doların, ihtiyaç sahiplerinin yakıt ve ısınma giderlerine katkı sağlaması hedefleniyor.

Ancak paranın bu amaçla kullanılması henüz kesinleşmiş değil. Yetkililerin değerlendirme sürecinin ardından kasadaki 55 bin 737 doların geleceği netlik kazanacak.