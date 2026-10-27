Kaza, öğle saatlerinde Yenice ilçesine bağlı Güney köyündeki Akçam mevkisinde meydana geldi. Ormanda çalışan Naim Karagül’ün odun taşıdığı sırada kullandığı traktör henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi. Traktörün altında kalan Karagül’ü görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yenice Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Karagül, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri, kazanın meydana geliş nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

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