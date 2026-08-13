Çekya’nın Trutnov kenti yakınlarındaki Zvičina Tepesi’nde yürüyüş yapan iki vatandaş, ormanlık alandaki taş bir duvarın dibinde paslanmış halde alüminyum bir kap ve demir bir kutuyla karşılaştı.

Durumu fark eden kişilerin kutuları incelemesi üzerine içeride saklanmış eşyalar ortaya çıkarıldı.

7 KİLOGRAMLIK HAZİNE VE KİŞİSEL EŞYALAR BULDULAR

Açılan kutuların içinden yüzlerce altın sikkenin yanı sıra sigara tabakaları, bilezikler ve pudra kompaktı gibi çeşitli kişisel objeler çıktı. Toplam ağırlığı yaklaşık 7 kilogramı bulan buluntuların ardından bölgeye uzman ekipler sevk edildi.

Olay yerinde ve bulunan materyaller üzerinde ilk incelemeleri gerçekleştiren uzmanlar, koleksiyonun piyasa değerinin yaklaşık 330 bin Amerikan doları (15.765.707,10 Türk Lirası) olduğunu bildirdi.

Yetkililer, kutulardan çıkan kişisel eşyaların ve farklı dönemlere ait sikkelerin, Avrupa'nın siyasi veya ekonomik açıdan çalkantılı olduğu kriz dönemlerinde güvenlik amacıyla toprağa gömülmüş olabileceğini değerlendiriyor.

Ele geçirilen parçaların bölgenin yerel tarihinden ziyade uluslararası nitelikte bir koleksiyon sunduğu belirtildi.