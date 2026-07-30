İstanbul’da düğün fotoğrafçısı olarak çalışan Ferhat Açık’ın kaybolmasının ardından başlatılan soruşturmada kan donduran detaylar ortaya çıktı. Açık’ın, iki ay önce düğün fotoğraflarını çektiği damat Okan K., kardeşi Rıdvan K. ve arkadaşları tarafından tuzak kurularak kaçırıldığı ve öldürüldüğü belirlendi. Olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, 13 Temmuz’da Beylikdüzü’nde Habib Açık’ın kardeşi Ferhat Açık’tan haber alamadığını belirterek polise başvurmasıyla ortaya çıktı. Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Açık’a ait cep telefonunu incelemeye alarak son görüştüğü kişiler üzerinden çalışma başlattı. Yapılan incelemede, Açık’ın 12 Temmuz’da Arnavutköy’de bir iş için Okan K., kardeşi ve arkadaşlarıyla buluştuğu tespit edildi. Ayrıca Açık’ın, Okan K.’nın düğününde fotoğrafçılık yaptığı öğrenildi.

ARAMA KÖPEĞİ ‘ZEYNA’ CESEDİ BULDU

Polis ekipleri, şüphelileri takibe alırken, Ferhat Açık’ın telefonunun son sinyal verdiği Arnavutköy Hacımaşlı Mahallesi’ndeki boş arazide arama çalışması başlattı. İnsansız hava araçları ve ‘Zeyna’ adlı arama kurtarma köpeğinin katıldığı çalışmalarda, köpeğin tepki verdiği noktada yapılan kazıda Açık’ın cesedi bulundu. İlk incelemede, 8 bıçak darbesiyle öldürüldüğü ve boğazının kesildiği belirlendi.

ŞÜPHELİLER VAN’A KAÇARKEN YAKALANDI

Cinayetin ardından şüphelilerin Van’a kaçtığı belirlendi. Başkale ilçesinde başlatılan operasyon kapsamında, İran’a kaçmaya çalıştığı tespit edilen Okan K., İHA destekli çalışmayla meralık alanda yakalandı. Diğer şüphelilerden Poyraz K. Van merkezde, Rıdvan K. ise Başkale’de gözaltına alındı. Şüphelilere yardım ettikleri belirlenen 4 kişinin de İstanbul’da yakalanmasıyla gözaltı sayısı 7’ye çıktı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİLER

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’nde sorgulanan şüphelilerin cinayeti önceden planladıklarını itiraf ettikleri öğrenildi. Şüpheli Okan K., Ferhat Açık’ı düğününde tanıdığını belirterek, “Genç yaşta otomobili vardı, zengin olduğunu düşündük. Parasını almak için plan yaptık. Bir ay önce de kaçırmaya çalıştık ancak başaramadık” dedi.

‘KANDIRIP ORMANLIK ALANA GÖTÜRDÜK’

Okan K. ifadesinde, Açık’ı kandırarak araçlarına aldıklarını ve Arnavutköy’e götürdüklerini anlatarak, “Yolda manzaralı bir yerde fotoğraf çekmesini istedim. Ormanlık alana geçtik. Tam fotoğraf çekerken arkadaşlarım arkadan yakaladı” dedi.

‘BAĞIRINCA BOĞAZINI KESTİK’

Şüphelilerin, Açık’ın telefonunu alarak banka hesaplarına ulaşmaya çalıştıkları ancak para bulamayınca otomobilini üzerlerine geçirmeyi planladıkları belirtildi. Okan K.’nın ifadesinde, “Çok bağırdığı için sesini kesmek amacıyla boğazını kestik” dediği öğrenildi.

KILIK DEĞİŞTİRİP NOTERE GİTTİ

Cinayetin ardından kimliğini ele geçirdikleri Açık’ın aracını üzerlerine almak isteyen şüphelilerin, cesedi gömdükten sonra notere giderek işlem yapmaya çalıştıkları ancak çalışanların şüphelenmesi üzerine planlarının başarısız olduğu ortaya çıktı.

TELEFONUNU SATMIŞ

Şüpheli Okan K.’nın, Ferhat Açık’ın cep telefonunu 9 bin liraya sattığı, ayrıca ağabeyini arayarak “Kardeşin kaçtı” diyerek otomobili teslim ettiği tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.