Bartın'ın Ulus ilçesi Güneyören köyünde babaannesi ile birlikte yaşayan Hira Taşçı, dün 16.30 sıralarında sokağa çıktıktan sonra kayboldu. Babaannesinin ihbarıyla bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri, sevk edildi.

2 SAAT SONRA BULUNDU

Ekipler tarafından küçük kızın bulunması için bölgede arama çalışması başlatıldı. Hira Taşçı, 2 saat sonra ekipler tarafından evinden 2 kilometre uzaklıkta ormanda ağaç dibinde otururken bulundu.

Sağlık durumu iyi olan Hira Taşçı, tedbir amaçlı Ulus Devlet Hastanesine getirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 