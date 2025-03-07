Bartın'ın Ulus ilçesi Güneyören köyünde babaannesi ile birlikte yaşayan Hira Taşçı, dün 16.30 sıralarında sokağa çıktıktan sonra kayboldu. Babaannesinin ihbarıyla bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri, sevk edildi.
2 SAAT SONRA BULUNDU
Ekipler tarafından küçük kızın bulunması için bölgede arama çalışması başlatıldı. Hira Taşçı, 2 saat sonra ekipler tarafından evinden 2 kilometre uzaklıkta ormanda ağaç dibinde otururken bulundu.
Sağlık durumu iyi olan Hira Taşçı, tedbir amaçlı Ulus Devlet Hastanesine getirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.