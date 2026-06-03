Scientific Reports dergisinde yayımlanan laboratuvar araştırmasının sonuçlarına göre, söz konusu ağacın yapraklarından elde edilen "galloylquinic acid" bileşikleri, virüsün insan vücudunda yayılmasını ve çoğalmasını sağlayan kritik mekanizmaları doğrudan hedef alıyor. Hücre kültürlerinde yapılan testlerde, bitkisel bileşiğin virüsün tek bir noktasına değil, eş zamanlı olarak birden fazla savunma hattına yöneldiği kanıtlandı.

VİRÜSÜN YAŞAM ZİNCİRİNİ AYNI ANDA ENGELLİYOR

Yapılan moleküler analizler, bu özel bileşiğin virüse karşı üç aşamalı bir engelleme mekanizması geliştirdiğini gösterdi. Keşfedilen galloylquinic acid molekülü ilk olarak virüsün insan hücrelerine tutunmasını ve içeri sızmasını sağlayan "spike" yapısını doğrudan bloke ediyor. Bileşik ikinci aşamada virüsün vücudun savunma sisteminden gizlenmesine yardım eden "papain-like protease" mekanizmasını devre dışı bırakırken, son aşamada ise enfeksiyonun yayılmasında rol oynayan ve virüsün kendi kopyalarını üretmesini sağlayan "RNA polymerase" yapısına müdahale ederek çoğalmayı tamamen durduruyor.

SİTOKİN FIRTINASINA KARŞI KORUMA SAĞLIYOR

Çalısma verileri, elde edilen bitkisel bileşiklerin sadece virüsün yayılımını durdurmakla kalmadığını, aynı zamanda anti-inflamatuar ve bağışıklık düzenleyici etkiler gösterdiğini de kanıtladı. Bu hücresel tepkilerin, özellikle ağır COVID-19 vakalarında hayati tehlike yaratan ve "sitokin fırtınası" olarak adlandırılan aşırı bağışıklık reaksiyonlarını dizginleme potansiyeli taşıdığı bildirildi.

İLAÇ OLMA SERÜVENİ YILLAR SÜREBİLİR

Araştırma heyeti, elde edilen tüm olumlu sonuçların insan vücudunda değil, tamamen kontrollü laboratuvar ortamındaki hücre kültürlerinde gerçekleştirildiğini vurguladı. Bu nedenle bitkinin veya yapraklarının doğrudan bir tedavi aracı olarak tüketilmemesi gerektiği uyarısı yapıldı. Copaifera lucens ağacından elde edilen bu bileşiklerin klinik bir ilaç olarak kullanılabilmesi için önünde hayvan deneyleri, güvenlik testleri ve yıllar sürebilecek klinik insan çalışmaları bulunuyor.