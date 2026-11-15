Ülkenin çeşitli bölgelerinde iki gün boyunca sürdürülen baskınlarda söz konusu paraların çiftlik binalarında, depolarda, konutlarda ve ormanlık alanlarda toprağa gömülü halde gizlendiği tespit edildi.

ESKİ BAKAN MERCEK ALTINDA

Soruşturmanın merkezinde, Orbán'ın 16 yıllık iktidarının dört yılında Ulusal Kalkınma Bakanlığı koltuğunda oturan eski bakan Miklós Seszták yer alıyor. Devlet ulaşım şirketini kapsayan bir yolsuzluk ağı üzerinden rüşvet almakla suçlanan ancak hakkındaki tüm iddiaları reddeden Seszták ile bağlantılı aramalar, yeni kurulan Ulusal Varlıkların Geri Kazanılması ve Korunması Ofisi (NVVH) tarafından yürütüldü.

Yetkililer, kasaların içinde ve tarımsal işletmelere ait yapılarda bulunan 5 milyar 71 milyon 632 bin Macar forinti, 2 milyon 658 bin 350 euro ve 1 milyon 257 bin 100 dolar tutarındaki nakdin Macaristan Devlet Hazinesi'ne aktarıldığını duyurdu.

YENİ BAŞBAKAN "ARINMA OPERASYONU" DİYOR

Nisan ayındaki seçimlerde Orbán'ı büyük bir farkla mağlup ederek iktidara gelen yeni Başbakan Péter Magyar, kampanya döneminde verdiği yolsuzlukla mücadele sözü doğrultusunda başlattığı süreci "Arınma Operasyonu" olarak tanımlıyor. Ele geçirilen milyonlarca dolarlık nakde ilişkin değerlendirmesinde operasyonu "mafya düzeninin sonu" sözleriyle nitelendiren Magyar, eski yönetim dönemindeki usulsüzlüklerin üzerine kararlılıkla gidileceği mesajını verdi.

Viktor Orbán'ın 16 yıllık yönetimi boyunca kamu ihalelerinin ve yüksek getirili devlet projelerinin iktidara yakın çevrelere aktarıldığı yönündeki suçlamalar sık sık gündeme gelmiş, Avrupa Birliği de ülkeyi "seçimli otokrasi" olarak tanımlamıştı. Söz konusu soruşturmalar kapsamında aralarında Miklós Seszták'ın da bulunduğu iki eski bakan ile eski Merkez Bankası Başkanı György Matolcsy eylül ayından bu yana tutuklu yargılanırken, tüm isimler suçlamaları kabul etmiyor.

ORBAN'IN KARDEŞİ İNSAN KAÇAKÇILIĞI ŞÜPHESİYLE GÖZALTINDA

Öte yandan pazartesi günü Macaristan'da gerçekleştirilen ayrı bir operasyonda ise Viktor Orbán'ın kardeşi ile birlikte üç şüpheli insan kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındı. Yaşanan gelişmelere sert tepki gösteren eski Başbakan Orbán, yürütülen süreçlerin siyasi bir intikam ve tasfiye girişimi olduğunu savundu. Kendisinin hedef alındığını ve küçük kardeşinin bu süreçte yalnızca bir araç olarak kullanıldığını öne süren Orbán, asıl amacın siyasi rakipleri ortadan kaldırarak ülkede tek partili bir sistem kurmak olduğunu iddia etti.