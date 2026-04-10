

Bilim insanları, Amazon Ormanları’nda plastik tüketme kapasitesine sahip yeni bir mantar türü tespit etti. Yapılan araştırmalar, bu organizmanın plastik atıkları biyolojik süreçler aracılığıyla parçalayabildiğini gösterdi.

Laboratuvar ortamında gerçekleştirilen deneylerde mantarın farklı çevresel koşullarda da etkinliğini koruduğu görüldü. Özellikle plastik yüzeyler üzerinde aktif şekilde etkileşim göstererek materyalin yapısını bozabildiği belirlendi.

PLASTİK ATIKLARI YİYOR

Araştırmacılar, söz konusu mantarın plastikleri daha az zararlı bileşenlere dönüştürme potansiyeli üzerinde duruyor. Bu durum, çevre kirliliğiyle mücadelede biyolojik yöntemlerin önemini yeniden gündeme getirirken, birçok kişide de korkuya neden oldu.

İNCELEMELER DEVAM EDİYOR

Çalışmaların bir sonraki aşamasında, mantarın farklı plastik türleri üzerindeki etkisinin daha ayrıntılı şekilde incelenmesi planlanıyor. Böylece bu biyolojik çözümün gerçek dünya uygulamalarındaki potansiyeli daha net ortaya konabilecek.