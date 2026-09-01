Hindistan’da bir ormanlık alanda devriye atan polis ekipleri, ormanlık alanda ağaçların arasında terk edilmiş SUV ile karşılaştı. Şüphelenen polis ekipleri, aracın bagajını açınca neye uğradığını şaşırdı. Polis ekipleri, arabanın bagajında ve koltukların altına saklanmış külçe altın ve milyonlarca lira değerinde nakit para buldu.

BAGAJDAN 52 KİLO ALTIN VE 50 MİLYON NAKİT PARA ÇIKTI

Olay yerine çağırılan Gelir Vergisi (I-T) Departmanı yetkilileri araçta bulunan altın ve nakit parayı mercek altına aldı. Yetkililer bagajdan tam 52 kilogram külçe altın ve 98 milyon 600 bin rupi (yaklaşık 50 milyon TL) nakit para ele geçirildiğini belirtti. Arabaya terk edilmiş servetin gizli kaynağını belirlemek için ülke genelinde geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

YOLSUZLUK OPERASYONU BAĞLANTISI ÇIKTI

Paranın izini takip eden polis ekipleri, olay yerinden kaçan sürücünün kimliğini kısa sürede tespit etti. Soruşturmayı gizli yürüten polis ekipleri, olayın bölgede gayrimenkul sektörüne yönelik yürütülen ve devlet kurumlarının (ED, Lokayukta ve I-T) katıldığı devasa yolsuzluk operasyonlarıyla bağlantılı olduğunu belirledi. Şüphelilerin, yakalanma korkusuyla servetlerini ormanın ortasında bırakıp kayıplara karıştığı düşünülüyor.

40 KİLOGRAM GÜMÜŞ VE 5 MİLYON LİRA ELE GEÇİRİLMİŞTİ

Ormanda SUV içinde altın ve nakit paranın bulunmasından bir gün önce gerçekleşen başka bir operasyon ise şüpheleri haklı çıkardı. Eski bir Ulaştırma Ofisi memuru olan Saurabh Sharma'nın evine düzenlenen baskında 10 milyon rupi nakit (5 milyon TL) ve 40 kilogram gümüş ele geçirilmişti. Peş peşe yaşanan bu gelişmeler, ormanda terk edilen SUV'un arkasında çok daha geniş ve organize bir suç zincirinin yattığı belirtiliyor. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.