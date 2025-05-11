Mowgli filmine ilham kaynağı olan ve tamamen gerçek bir hayat hikayesine dayanan bu olayda, 1999 yılında Ruanda'da dünyaya gelen Ellie Zanziman'ın başından geçenleri şaşkınlıkla okuyacaksınız.

Ruanda'da dünyaya gelen ve fiziksel görüntüsü nedeniyle hayatı boyunca zorbalığa maruz bırakılan Zanziman, çevresinden gördüğü baskı ve dışlama sonucunda evden kaçarak ormana yerleşmek zorunda kaldı. Ormandaki yabani hayvanlarla birlikte beslenmeye ve avlanmaya başlayan 25 yaşındaki gencin hayatı, bir belgesel ekibinin onu keşfetmesiyle değişti.

ORMANDA MAYMUNLARLA AVLANIRKEN BULUNMUŞTU

Ruanda'ya belgesel çekimi için gelen ekipler, onun hikayesini öğrenir öğrenmez ormanda onu bulmak için büyük bir arayışa girdi. Maymunlarla birlikte gezdiği bir sırada bulunan Zanziman, oldukça vahşi bir yapıya bürünmüştü. Kendisini ikna etmek ekip için oldukça uzun sürse de, zamanla Zanziman ve annesi için yeni bir hayat planları yapıldı.

Afrimax TV belgeselcileri, dünyanın dört bir yanından çok sayıda bağış alan bir kampanyayı hayata geçirdi. Toplanan para Zanziman ve annesinin birlikte yeni bir hayata başlamasına olanak sağladı. 2022 yılında çekilen görüntüler Ellie'yi okul üniformasıyla ve annesiyle ev hayatının tadını çıkarırken gösteriyor.

Annesi onun inanılmaz dönüşümünün bir mucize olduğunu belirtirken, Ellie'nin eski ve yeni halini görenler iki fotoğrafın da aynı kişiye ait olduğuna inanmakta güçlük çekti.

ALDIĞI ÖZEL EĞİTİM HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Normal bir insandan çok daha farklı bir fiziksel görünüme ve zihinsel özelliklere sahip olduğu belirtilen Ellie, yaşadığı zorbalıkların ardından kampanya ekibi tarafından toplanılan para ile Ruanda'daki Ubumwe Toplum Merkezi'ne yerleştirildi.

Burada çok iyi bir eğitim alan ve günden güne sosyal hayata uyum sağlayan Ellie, yetkilileri de oldukça şaşırttı. Ellie'nin annesi, yaşananlar için "Onunla alay ediliyordu ve ben buna engel olamadığım için çok üzülüyordum. Ancak artık akranlarıyla birlikte okula gidiyor ve çok mutluyum. Oğlumun iyi bir hayatı var. Bağış toplayanlar bize yeni bir hayat verdi. Yaşananlar bir mucize" ifadelerini kullandı.

Yetkililer, oluşturulan yeni evde Ruanda şartları için oldukça iyi imkanlar sunulduğunu belirterek, Zanziman'ın kendine ait bir yatak odası olduğunu, yeni evlerinde birer televizyon bulunduğunu ve gıda ihtiyaçlarının eksiksiz şekilde karşılandığını belirtti.