Bursa'da hırsızlık suçlarından yargılandığı mahkeme tarafından 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan Ö.T. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Emniyet ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, şüphelinin Artvin'e gittiği tespit edildi.
Ö.T.'nin Hopa ilçesinde ormanlık alanda ağaçlardan yaptığı bir kulübede saklandığı belirlendi. Ekiplerin yaklaşık 1300 kilometrelik takibinin ardından belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Firari hükümlü, inşa ettiği ahşap kulübede ekipler tarafından gözaltına alındı.
"BENİ BURADA NASIL BULDUNUZ?"
Karşısında Bursa polisini görünce büyük şok yaşayan Ö.T., ekiplere, "Beni burada nasıl buldunuz?" diye sordu.
Hopa'da gözaltına alınmasının ardından Bursa’ya getirilen Ö.T., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasıyla adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklama kararı verilen hükümlü, Bursa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.