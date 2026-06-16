Çekya’da doğa yürüyüşüne çıkan iki arkadaş, yeşilliklerin arasında adımlarken hayatlarını kökten değiştirecek bir keşfe imza atacaklarından tamamen habersizdi. Trutnov bölgesindeki Zvičina Tepesi civarında yürüyen ikili, ormanlık alanda kaderine terk edilmiş eski, yıkık bir taş duvarın dibinde paslanmış iki kap fark etti. Meraklarına yenik düşüp kutuları açan arkadaşlar, karşılaştıkları manzara karşısında adeta şoka uğradı.

Paslı kapların içinden, etrafa göz kamaştırıcı parıltılar saçan, yüzlerce yıllık yüzlerce antik altın sikke ve tarihi obje fışkırdı. Sıradan bir hafta sonu aktivitesini bir anda ülkenin gündemine oturan tarihi bir ana dönüştüren bu keşif, arkeoloji dünyasını da alarma geçirdi.

İÇİNDEN 7 KİLOGRAM SERVET ÇIKTI

Bulan kişilerin hemen yetkililere haber vermesi üzerine olay yerine hızlıca arkeologlar ve uzman ekipler sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde, üzeri pas tutmuş alüminyum bir kap ile hemen yanındaki demir bir sandığın içinde tam 7 kilogram ağırlığında tarihi varlık olduğu tespit edildi.

Uzmanlar, bu muazzam definenin piyasa değerinin en az 330 bin Amerikan doları (günümüz kuruyla yaklaşık 15 milyon TL) olduğunu öngörüyor. Ancak hazinenin taşıdığı tarihi ve kültürel değer, bu maddi miktarın çok daha ötesinde.

Avrupa'nın Karanlık Dönemine Işık Tutuyor: Tarihçiler, bulunan objelerin sadece bir zenginlik göstergesi olmadığını, Avrupa kıtasının çalkantılı geçmişine ayna tuttuğunu belirtiyor.

SADECE ALTIN DEĞİL YAŞANMIŞLIK DA VAR

Arkeologları en çok heyecanlandıran detaylardan biri de demir sandığın gizli bölmelerinden çıkan kişisel eşyalar oldu. Altın sikkelerin yanı sıra sandığın içinden;

-Süslü bilezikler,

-Dönemin modasını yansıtan makyaj pudrası kutuları,

-Antik tütün tabakaları çıktı.

Bu kişisel malzemeler, hazinenin arkasındaki insani hikayeyi de gün yüzüne çıkarıyor. Tarihçilere göre bu değerli birikim, geçmiş yüzyıllarda patlak veren büyük bir savaş, istila veya ekonomik kriz esnasında, sahipleri tarafından can havliyle ve apar topar toprağa gömülmüş olabilir.

Yüzyıllar boyunca saklı kaldığı taş duvarın dibinde keşfedilmeyi bekleyen bu 7 kiloluk koleksiyon, şimdi hem bölgenin yerel tarihini yeniden yazmaya hazırlanıyor hem de Avrupa'nın siyasi krizlerle dolu çalkantılı bir dönemini insanlığa yeniden anlatıyor.