Çekya'nın kuzeydoğusundaki Podkrkonosi Dağları'nda yürüyüşe çıkan iki kişi, tesadüf eseri modern Çek tarihinin en önemli arkeolojik keşiflerinden birine imza attı. Ormanlık alanda toprak yüzeyine yakın bir noktada fark edilen alüminyum bir kap ve yaklaşık bir metre uzağındaki demir kutu, içinden çıkan servetle uzmanları şaşkına çevirdi.

ZİYNET EŞYALARI BULUNDU

Yapılan incelemelerde, kapların içerisinde siyah kumaşlara sarılarak muhafaza edilmiş şu değerli parçalar tespit edildi:

598 adet altın sikke.

16 adet tütün kutusu.

10 adet altın bilezik, zincirler ve değerli taraklar.

Gümüş bir çanta ve çeşitli kişisel ziynet eşyaları.

İlk ekspertiz raporlarına göre buluntuların maddi değerinin 340 bin doların üzerinde olduğu belirtilirken, arkeologlar eserlerin tarihi değerinin paha biçilemez olduğunu vurguluyor.

7 FARKLI ÜLKEDEN GELEN SİKKELER

Hazineyi benzersiz kılan unsurlardan biri, içindeki paraların çeşitliliği oldu. 1808 ile 1915 yılları arasına tarihlenen sikkelerin kökenleri şu ülkelere dayanıyor:

Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, Türkiye (Osmanlı Dönemi), Fransa, Belçika, İtalya, Romanya, Rusya.

Uzmanlar, özellikle Avusturya-Macaristan kökenli paraların 1920’li ve 1930’lu yıllarda Sırbistan bölgesinde de tedavülde olduğunu belirledi.

NAZİ İŞGALİ DÖNEMİNE İŞARET EDİLDİ

Araştırmacılar, hazinenin toprağa gömülme zamanına ilişkin güçlü kanıtlara ulaştı. Paraların kronolojisi ve bölgenin geçmişi göz önüne alındığında, hazinenin II. Dünya Savaşı sırasında saklandığı tahmin ediliyor.

Hazinenin yaklaşık 100 yılı aşkın süredir toprak altında olduğu değerlendirilirken, eşyaların gerçek sahiplerinin tespiti için çalışmalar devam ediyor.