Düzce'nin Yığılca ilçesine bağlı Kırık köyü yakınlarında gece saatlerinde meydana gelen kazada, patpat olarak adlandırılan tarım aracı uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü İlhan Akbaş hayatını kaybetti, M.S. yaralandı.
Ormandan köye dönüş yolunda ilerleyen Akbaş yönetimindeki patpat, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu metrelerce yükseklikten Hızar Deresi'ne yuvarlandı. Araçta bulunan iki kişi dereye düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin dere yatağında yaptığı incelemede Akbaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yaralı M.S., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Akbaş'ın cenazesi ise incelemenin ardından morga götürüldü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.