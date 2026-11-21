Denizli’nin Çivril İlçesinde yaşayan 5 kişi, ormandan topladıkları mantarları piknik alanında mangalda pişirerek tüketti. Bir süre sonra rahatsızlanan Ali Çiğdem'in durumunun kötüleşmesi üzerine diğer kişiler sağlık ekiplerine haber verdi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbarın ardından bölgeye sevk edilen ambulanslarla Ali Çiğdem ve mantar yiyen diğer 4 kişi, Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Çiğdem kurtarılamadı.

TEDBİR AMACIYLA GÖZLEM ALTINDA TUTULUYORLAR

Sağlık durumu ağırlaşan Engin K. (52), Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Devrim K. (67), Adem E. (55) ve Tacettin T.'nin (52) ise sağlık durumlarının iyi olduğu ancak tedbir amacıyla gözlem altında tutuldukları bildirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hayatını kaybeden Ali Çiğdem'in cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Olayla ilgili polis ekiplerinin başlattığı soruşturma sürüyor.