Özellikle Ege ve Akdeniz kıyılarında yetişen defne, bölge halkı tarafından toplanarak işleme tesislerine gönderiliyor. Kurutulup temizlenen yapraklar gıda sektörünün yanı sıra kozmetik, sabun, parfüm ve uçucu yağ üretiminde kullanılıyor. Türkiye, ürettiği defneyi dünyanın onlarca ülkesine gönderiyor.

ÇİN'E SATIŞIN ÖNÜ YENİDEN AÇILDI

Türkiye ile Çin arasında 10 Eylül 2026'da defne yaprağı ihracatına ilişkin yeni bir protokol imzalandı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından duyurulan anlaşmayla, bir süredir Çin'e yapılamayan defne ihracatının yeniden başlamasının önü açıldı.

Çin daha önce Türk defnesinin önemli alıcılarından biriydi. Bu ülkeye yapılan ihracat 2022 yılında 15 milyon dolara kadar yükselirken, sonraki yıllarda geriledi ve 2025'te durdu. Yeni anlaşmayla sektörün kaybettiği pazarı yeniden kazanması hedefleniyor.

Türkiye'nin toplam defne ihracatı 2024 yılında 61 milyon dolar, 2025'te ise yaklaşık 51 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2026'nın ilk 8 ayında ise 78 ülkeye yapılan satıştan 35,5 milyon dolar gelir elde edildi. Çin pazarının yeniden devreye girmesiyle orta vadede ihracat gelirinin 75 milyon dolara çıkarılması hedefleniyor.

KURUTULDUKÇA DEĞERİ ARTIYOR

Defne yaprağının fiyatı ise ürünün yaş, kuru ve işlenmiş olmasına göre değişiyor. Ticaret borsası verilerinde kuru defne yaprağının kilogram fiyatı 300 liranın üzerine çıkabiliyor. İşlenmiş ve kalite sınıflandırması yapılmış ürünlerde fiyat daha da yükselebiliyor.

Ormandan yeni toplanan defneyle kurutulmuş ürünün fiyatı aynı değil. Yaklaşık 5,5 kilogram yaş defneden 1 kilogram kuru yaprak elde edilebiliyor. Yaprakların kurutulması, temizlenmesi ve sınıflandırılmasının ardından ticari değeri yükseliyor. Bu nedenle raf veya ihracat fiyatı, ürünü toplayan kişinin kilogram başına aldığı ücret anlamına gelmiyor.

Defne üretimi özellikle İzmir, Muğla, Antalya, Mersin, Adana ve Hatay çevresindeki ormanlık alanlarda yoğunlaşıyor. Devlet ormanlarında ticari amaçlı toplama ise belirlenen üretim planları doğrultusunda gerçekleştiriliyor.

Çin'le yapılan son anlaşma, yıllardır ormanlardan toplanarak dünyanın farklı noktalarına gönderilen defne için yeniden büyük bir pazarın kapısını açtı. Türkiye'nin halen yaklaşık 60 milyon dolar seviyesinde bulunan yıllık defne ihracatının, Çin'e satışların başlamasıyla önümüzdeki dönemde daha yüksek rakamlara ulaşması hedefleniyor.