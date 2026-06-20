Antalya Valiliği'ne bağlı YİKOB Yatırım İzleme Müdürlüğü'nde görevli devlet memurları ile bazı Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının, Kepez ilçesine bağlı Kızıllı Mahallesi'ndeki orman arazisinin 45 bin 191 metrekarelik bölümünü işgal ettiği ve 2/B kapsamına aldırmak için organize hareket ettiği ortaya çıktı.

16 bin 425 ve 28 bin 766 metrekare olmak üzere iki arazinin, iki kurumda görevli kamu personeli ile bazıları emekli kişiler tarafından 1000'er metrekare şeklinde paylaşıldığı belirlendi. Bu kişilerin, orman vasfını yitirdiği gerekçesiyle arazilerin 2/B kapsamına alınması için dava açmaları sonrasında devreye giren Orman Kadastro Komisyonu müdahil oldu.

ORMAN OLARAK TESCİL EDİLDİ

Orman Kadastro Komisyonu'nca yapılan incelemelerde, Kızıllı'da 16 bin 425,25 metrekarelik Alan-2 ile 28 bin 766,49 metrekarelik Alan-3'ün, 'orman arazisi' olarak tescil işlemi gerçekleştirildi. Tescil kararına karşı, araziler adına toplam 7 kişi Antalya Orman İşletme Müdürlüğü aleyhine 2 dava açtı.

2/B İDDİASIYLA DAVA AÇTILAR

YİKOB personeli N.U.B., O.G., B.K. ve emekli M.H. ile A.Y., G.K. ve A.P. tarafından Antalya Kadastro Mahkemesi'ne açılan 2 davada, bu alanların orman vasfını yitirdiği, içinde ağaçlar ve bahçe bulunduğu ifade edildi. Orman Kadastro Komisyonu kararının iptaliyle orman vasfını kaybettiği ve 2/B maddesinde şartları taşıdığının tespitine ve 2/B arazisi olarak hazine adına tesciline ve taşınmazın davacıların müşterek kullanımında olduğunun tespiti ve beyanlar hanesine davacılar lehine kullanım şerhi verilmesine karar verilmesi istendi.

ORMAN İDARESİ İTİRAZ ETTİ

Davalı orman yönetimi ise dava konusu taşınmazın devletin hüküm ve tasarrufu altında olması gereken yerlerden olduğu, bu tür taşınmazların zilyetlik veya başka şekilde kullanımının mümkün olmadığına işaret etti. Alanların orman olduğu, davacıların bu davalarda aktif ehliyeti bulunmadığı gibi gerekçelerle davanın reddi istendi.

MAHKEMELERDEN RET KARARI

Antalya Kadastro Mahkemesi, davacıların taleplerinin, hukuki yarar ve aktif dava ehliyeti bulunmadığından reddine karar verdi. Mahkemenin bu kararına yapılan itiraz da Bölge Adliye Mahkemesi 8'inci Hukuk Dairesi'nce reddedildi.

OLAY CİMER'E DE TAŞINDI

Diğer yandan, CİMER aracılığıyla İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı'na ilgili personelle ilgili şikayette bulunulduğu ortaya çıktı.

Şikayette; Antalya YİKOB'a bağlı Yatırım İzleme Müdürlüğünde ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde görevli bazı kamu personelinin, Kızıllı Mahallesi'nde A parsel olarak geçen alana ilişkin hak sahibi olmak amacıyla çeşitli girişimlerde bulunduğu belirtildi.

Bu kamu görevlilerinin söz konusu araziyi elde etmek için organize hareket ettikleri ve yapılacak detaylı inceleme sonucunda tüm gerçekliğiyle ortaya çıkacağı ifade edildi.

Antalya Valiliği'nde görevli teknik ve idari personelin 1000 metrekare gibi büyüklüklerde alanı kendi aralarında bölüştükleri belirtilen şikayette, söz konusu alanın orman vasfını yitirdiğini iddia ettikleri, ancak bu alanın Orman Kadastro Komisyonu tarafından orman alanı olarak tescil edildiği kaydedildi. Tescil işlemine karşı açılan davayı da kaybeden kamu görevlilerinin, görevlerini ifa ederken tarafsızlık ilkesine bağlı kalmak ve devleti temsil etmenin getirdiği sorumlulukla topluma örnek teşkil edecek tutum ve davranışlar sergilemek zorunda olduğu kaydedildi.

İDARİ CEZA TALEBİ

Şikayette, kamunun menfaatini, kanunların üstünlüğünü ve her şeyden önce devletin hakkını korumanın, her kamu görevlisinin en temel ve öncelikli vazifesi olduğu kaydedildi.

Bu nedenlerle devletin arazisi üzerinde hak iddia etmek amacıyla toplu ve organize hareket eden ilgili şahısların tespit edilmesi ve sorumlular hakkında gerekli yasal ve idari işlemlerin tesis edilmesi istendi.