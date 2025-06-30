ABD'nin Idaho’nun eyaletindeki dağlık bölgede Canfield Dağı’nda çıkan bir 'orman yangınına' müdahale etmek için gelen itfaiyeciler, keskin nişancı ateşiyle vuruldu.

Bir itfaiyeci tek bir kurşunla yere yıkılırken, ikinci itfaiyeci arkadaşına yardım etmek için koşarken vuruldu.

Kalan itfaiyeciler, itfaiye aracının arkasına saklandıo. Ne olduğuna anlam veremeyen ilk yardım ekipleri, polisi çağırdı. Bu esnada sözde orman yangının ateşleri büyümeye devam etti.

Ancak bu yangın, doğal yollarla çıkmış bir orman yangını değildi. Yangın, itfaiyecileri tüfeğini kullanarak vahşice katleden bir adam tarafından başlatılmıştı.

YANGIN ÇIKARDI, GELEN İTFAİYECİLERİ KATLETTİ

Bölgede helikopterle arama başlatan polis, silahlı bir kişinin önce orman yangını çıkardığını, ardından müdahale ettiğini ortaya çıkardı.

Saldırıda iki itfaiyeci yaşamını yitirdi, bir kişi ise yaralandı. Kootenai Bölge Şerifi Robert Norris, bu saldırının tamamen planlanmış olduğunu söyledi ve, “Bu tam bir pusu. Bu itfaiyecilerin hiç şansı yoktu” diye ekledi.

İtfaiye ekipleri pazar günü öğle saatlerinde dağın doğusundaki bir yangın ihbarı üzerine bölgeye gönderilmişti. Yangın başladıktan yaklaşık 40 dakika sonra telsiz çağrılarında ekiplerin ateş altında olduğu bildirildi.

Bir itfaiyeci telsizden “Yangın kasıtlı çıkarılmış olabilir” derken başka biri ise bir aracın arkasına sığındıklarını söyledi.

SALDIRGAN BULUNDU

Olay sırasında 300’ün üzerinde özel harekat polisi bölgeye sevk edildi. FBI da yerel yetkililere destek verdi.

Şüphelinin cesedi akşam saatlerinde dağlık alanda bir silahla birlikte bulundu. Yetkililer, şüphelinin saldırıyı tek başına gerçekleştirdiğini düşünüyor.

Saldırganın kimliği ve ölümüyle ilgili detaylar açıklanmadı. Şerif Norris, yangın ihbarını yapan kişiyle saldırganın aynı kişi olduğunu düşünmediklerini söyledi.