Bursa'da yaşanan ve tüm yurdun kaygıyla izlediği yangın felaketine ilişkin soruşturmalar sürüyor. Yangın ormanı yaktığı belirlenen ve benzinle yakalanarak gözaltına alınan Ufuk A.'nın FETÖ'den ihraç edilen eski bir asker olduğu da ortaya çıktı.

Dikkat çeken bir diğer iddia ise şahsın İYİ Parti Harmancık ilçe Gençlik Kolları Başkanı olduğu idi.

İYİ PARTİ O İDDİAYI YALANLADI

Ufuk A.'nın İYİ Parti Harmancık İlçe Gençlik Kolları Başkanı olarak görev yaptığı iddia edildi.

İYİ Parti Bursa İl Başkanı İsmail Kaya o iddiaları yalanladı. Kaya, X hesabından yaptığı paylaşımda, şunları aktardı:

"Sosyal medya ve basında çıkan bazı haberler sebebiyle aşağıdaki açıklamayı yapmak zarureti hasıl olmuştur;

Bursa'mızın Harmancık ilçesindeki ormanlık alanı kundaklamaya teşebbüs aşamasında gözaltına alınan Ufuk Aytekin adlı şahıs, İYİ Partimizin üyesi değildir. Dolayısı ile partimizin hiçbir kademesinde de bir görevi yoktur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Orman yakan ve benzinle yakalanan Ufuk A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Gelişmeyi Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından duyurdu.