Polonya'nın Wolin Adası'ndaki orman örtüsünün altında, 1,5 kilometre uzunluğunda yeraltı askeri kompleksi gün yüzüne çıkarıldı. İkinci Dünya Savaşı'nda Naziler tarafından inşa edilen ve Soğuk Savaş döneminde nükleer savaş komuta merkezine dönüştürülen gizli sığınak ağı turizme kazandırıldı.

NAZİLERİN İNŞA ETTİĞİ YERALTI ŞEHRİ NASIL KEŞFEDİLDİ?

1936 yılında yapımına başlanan ve kıyı savunması amacıyla kurulan dev tesis, savaş dönemi boyunca askeri karargah ve denizcilik okulu olarak kullanıldı. Kızıl Ordu'nun 1945 yılındaki ilerleyişi sırasında Alman askerleri tarafından patlatılarak yok edilmeye çalışılsa da devasa yapının büyük bölümü hasarsız ayakta kaldı.

SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİNDE HANGİ GİZLİ AMAÇLA KULLANILDI?

Polonya hükümeti 1950'li yıllarda sığınakları yeni tünellerle birbirine bağlayarak Üçüncü Dünya Savaşı ihtimaline karşı acil durum karargahına dönüştürdü. Tesisin merkezinde yer alan Savaş Odası'nda, Avrupa'ya yönelik olası bir nükleer saldırı planlarının yönetildiği ve iletişim için kırmızı bir telefonun hazır tutulduğu belirlendi.

YERALTI SIĞINAĞI ZİYARETÇİLERE HANGİ İMKANLARI SUNUYOR?

Beş ayrı güvenlik bölgesinden oluşan sığınakta; asker kışlaları, revir, yeraltı mutfağı, su sistemleri ve iletişim ekipmanları koruma altında tutuluyor. Rehberli turlarla gezilebilen tünellerde sıcaklık yaz aylarında bile 15 derece civarında seyrederken, dış alanda Sovyet askeri araçları sergileniyor.