Yunnan'daki ormanlık alanlarda tespit edilen mantarın 50 santimetreye kadar büyüyebildiği belirlendi. Araştırmacılar, yaptıkları genetik incelemeler sonucunda bu mantarın daha önce bilimsel olarak tanımlanmamış bir türe ait olduğunu ortaya koydu. Bulgular, Frontiers in Fungal Biology dergisinde yayımlandı.

50 SANTİMETREYE KADAR BÜYÜYEBİLİYOR

Çin, Tayland ve Meksika'dan bilim insanlarının katıldığı araştırmada, Dianjunus rex adı verilen mantarın Yunnan eyaletindeki Damaidi, Yipinglang ve Nanbang çevresindeki ormanlarda yetiştiği tespit edildi. Beyazımsı renkteki dev mantarın, Çin mantar meşesinin odunsu kökleri üzerinde geliştiği belirlendi.

Araştırmacılar, mantarın bilinen benzerlerinden çok daha büyük olduğunu açıkladı. Aynı mantar grubunda daha önce tespit edilen büyük örnekler 20 ila 30 santimetreye ulaşırken, yeni türün 50 santimetreye kadar büyüyebilmesi dikkat çekti.

Yapılan DNA analizleri, keşfedilen mantarın yalnızca yeni bir tür olmadığını, aynı zamanda bilim dünyasında daha önce tanımlanmamış bir cins ve familyayı temsil ettiğini gösterdi. Bilim insanları, olağanüstü boyutlarından dolayı mantara krallığı çağrıştıran rex adını verdi.

GEÇMİŞİ 65 MİLYON YIL ÖNCESİNE UZANIYOR

Araştırmanın en dikkat çekici sonuçlarından biri de mantarın evrimsel geçmişi oldu. Genetik incelemeler, türün ait olduğu familyanın yaklaşık 65 milyon yıl önce, dinozorların yok oluşuna neden olan büyük kitlesel yok oluştan kısa süre sonra ortaya çıkmış olabileceğini gösterdi.

Bilim insanlarına göre o dönemde ormanlarda meydana gelen büyük değişimler ve artan ölü bitki kalıntıları, odunla ilişkili mantarlar için yeni yaşam alanları oluşturmuş olabilir.

Araştırmacılar, mantarın bu kadar büyük olmasının ormanlık alanlarda sporlarını rüzgar yardımıyla daha uzak mesafelere yaymasını kolaylaştırabileceğini düşünüyor. Ancak bu durumun henüz kesinleşmediği, dev boyutların neden geliştiğini anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğu belirtiliyor.

Frontiers in Fungal Biology dergisinde yayımlanan çalışma, Çin'in ormanlarında bilim dünyasının henüz tanımadığı çok sayıda mantar türünün bulunabileceğine de işaret ediyor.