Amazon yağmur ormanlarının altında yürütülen teknolojik taramalarda, yoğun bitki örtüsünün gizlediği Aquiry uygarlığına ait 400 yeni toprak yapı tespit edildi. Elde edilen bulgular, insan elinin değmediği varsayılan Amazon havzasında geçmişte 1,25 milyon ila 3 milyon insanın yaşadığını kanıtladı.

LAZER TEKNOLOJİSİ DENGELERİ NASIL DEĞİŞTİRDİ?

Bölgenin sık bitki örtüsü nedeniyle binlerce yıldır gizli kalan kalıntılar, uçaklara entegre edilen gelişmiş LiDAR lazer tarama sistemleriyle görüntülendi. Ağaç yapraklarının arasından zemin yüzeyine süzülen ışık darbeleri sayesinde Brezilya sınırları içindeki binlerce kilometrekarelik alanda yer alan devasa hendekler ve toprak setler haritalandırıldı.

GEOMETRİK YAPILAR HANGİ AMAÇLA KULLANILDI?

Bölgede gün yüzüne çıkarılan yapıların kare, dikdörtgen ve daire şeklinde düzenlenmiş geometrik hendeklerden oluştuğu belirlendi. Mükemmel kare mimariye sahip "D. Schaan" bölgesi başta olmak üzere bu karmaşık alanların; antik dönemde törensel etkinlikler, siyasi buluşmalar ve toplumsal organizasyonlar için kullanılan devasa meydanlar olduğu değerlendiriliyor.

AMAZON NÜFUSUNA DAİR HANGİ EZBERLER BOZULDU?

Tespit edilen 400 yapının bölgedeki daha büyük bir ağın parçası olduğunu belirten araştırmacılar, havza genelinde 20 binden fazla benzer yapının bulunabileceğini ifade ediyor. Zirve döneminde 3 milyona yakın insanın yaşadığı bu havza, Amazonların el değmemiş bir vahşi doğadan ibaret olmadığını, aksine gelişmiş toplumlar tarafından şekillendirildiğini gösteriyor.