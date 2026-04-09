Brezilya’nın Cochila Gölü yakınlarında bir ağacın devrilmesi sonucu tesadüfen saptanan tarih öncesi buluntular, Amazon arkeolojisinde nadir rastlanan bir keşif olarak kayıtlara geçti. Yaklaşık 3,20 metre yükseklikteki bir kök sisteminin içinde yer alan yedi adet devasa seramik küp, hem üretim materyalleri hem de içerikleriyle bölgedeki bilinen kültürel geleneklerden ayrışıyor. Laboratuvar analizleri, çömleklerin bölgede nadir bulunan yeşilimsi kilden yapıldığını ve yerel geleneklerle uyuşmayan kırmızı astar boyası izleri taşıdığını ortaya koydu.

ÖLÜM VE YİYECEK RİTÜELLERİ BİR ARADA

Arkeologları en çok şaşırtan detay, çömleklerin içinden çıkan materyallerin alışılmadık bileşimi oldu. Küplerin içerisinde insan kemiklerinin yanı sıra balık kemikleri ve kaplumbağa kabukları gibi hayvan kalıntıları saptandı. Uzmanlar, bu nesnelerin cenaze törenlerinde kullanıldığını tahmin etse de, insan ve hayvan kalıntılarının aynı kap içerisinde bulunması, Amazon havzasında daha önce belgelenmemiş bir ölüm ve yiyecek bağlantılı ritüel sistemine işaret ediyor.

BİLİNMEYEN BİR KÜLTÜREL GRUP

Baş arkeolog Dr. Georgiea Leila Hollanda, seramiklerin tarzının Amazon havzasındaki genel akımlardan tamamen farklı olduğunu belirterek, bu durumun henüz keşfedilmemiş ayrı bir kültürel grubun varlığını kanıtlayabileceğini açıkladı. Çömleklerin, muhtemelen eski evlerin altına ya da organik maddeyle kaplı sığ derinliklere gömüldüğü tahmin ediliyor. Buluntuların yer aldığı Cochila Gölü bölgesi, yerli toplulukların su taşkınlarından korunmak amacıyla toprak ve seramik parçalarıyla inşa ettiği yapay ada ağlarının bir parçası olarak biliniyor.

YEREL HALKIN DESTEĞİYLE ZORLU KAZI

Keşfin fiziksel konumu, kazı sürecini teknik açıdan zorlaştırdı. Seramiklerin bir ağacın kök sistemi içerisinde, yerden yaklaşık 3,20 metre yüksekte asılı kalması nedeniyle arkeologlar özel güvenlik önlemleri almak zorunda kaldı. Bölge sakinleri, uzmanların güvenli bir şekilde çalışabilmesi için ahşap ve sarmaşıklardan oluşan yüksek bir iskele sistemi kurarak çalışmalara destek verdi. Çömlekler üzerindeki ileri tarihleme ve genomik analizlerin, bu gizemli topluluğun kimliğini ve yaşam tarzını aydınlatması bekleniyor.