Gastrodia keyiensis adı verilen yeni tür, Keyi Panyor bölgesinde Keyi Nehri boyunca uzanan uzak bir vadide, yaklaşık 1000 metre yükseklikte bulundu. Bitkinin büyük bölümünü yaşamı boyunca toprağın altında geçirmesi ve yalnızca kısa bir süre ortaya çıkması, doğada fark edilmesini oldukça zorlaştırıyor.

YAPRAĞI DA KLOROFİLİ DE YOK

Yeni orkideyi sıra dışı kılan en önemli özelliklerden biri, çoğu bitkinin aksine fotosentez yapmaması. Yaprakları ve klorofili bulunmayan bitki, ihtiyaç duyduğu besinleri toprakta bulunan mantarlarla kurduğu ilişki üzerinden elde ediyor. Bu beslenme biçimi sayesinde ormanın karanlık ve nemli tabanında yaşamını sürdürebiliyor.

Araştırmacılar bitkiyi Keyi Nehri’nin sağ kıyısındaki bambu koruluklarında, çürümüş yapraklardan oluşan kalın tabakanın üzerinde tespit etti. Yaklaşık 35 santimetreye kadar uzayabilen orkide, beyazdan soluk maviye uzanan renklere sahip bir ila üç çiçek oluşturabiliyor. Çiçeğin belirgin biçimde kıvrılan sarı bölümü ise türün ayırt edici özellikleri arasında yer alıyor.

SADECE 5 ÇİÇEK AÇMIŞ ÖRNEĞİ BULUNDU

Botanik araştırması sırasında bölgede yalnızca 5 çiçek açmış bitkinin kaydedilmesi dikkat çekti. Türün gerçek yayılım alanının ve toplam sayısının henüz bilinmemesi nedeniyle yeni saha çalışmalarına ihtiyaç duyuluyor.

Bitkiye yerel Nyishi dilinde "Oram Opuh", yani "Hayalet Çiçek" adı veriliyor. Bu isim, orkidenin yaşamının büyük bölümünde orman tabanının altında gizlenmesi ve yalnızca kısa çiçeklenme döneminde ortaya çıkmasından geliyor. Yeni türün bilimsel adı Gastrodia keyiensis ise keşfedildiği Keyi Nehri’nden alındı.