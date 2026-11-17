Ukrayna'nın Çernobil Yasak Bölgesi sınırları içinde yer alan Duga Radarı, 150 metre yüksekliği ve 700 metre uzunluğuyla Soğuk Savaş döneminin en büyük askeri yapıları arasında bulunuyor. Sovyetler Birliği tarafından gizli tutulan bu çelik anten ağı, 1986 yılındaki nükleer kazanın ardından tamamen boşaltılarak kullanıma kapatıldı.

SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİNDE NEDEN İNŞA EDİLDİ?

Kıtalararası balistik füze fırlatmalarını ufuk ötesinden algılamak amacıyla 1970'li yıllarda tesisin yapımına başlandı. Çelik antenler, füzeleri binlerce kilometre uzaktan tespit edebilecek kapasitede tasarlandı. 150 metre yüksekliğindeki ana anten ve 700 metre boyunca uzanan metal ağ, askeri gözetim sisteminin merkezini oluşturdu.

HARİTALARDA ÇOCUK KAMPI OLARAK GİZLENDİ

Tesisin varlığını ve askeri niteliğini gizlemek isteyen Sovyet yönetimi, bölgeyi resmi haritalarda terk edilmiş bir çocuk yaz kampı olarak kaydetti. Sivil bir alan izlenimi oluşturmak için tesis girişine yakın bir noktaya sahte bir otobüs durağı yerleştirildi. Durağın üzerine dönemin olimpiyat maskotu ve çocuk figürleri çizildi.

DÜNYA RADYOLARINDAKİ SESLER NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Duga Radarı çalıştırıldığında yaydığı yüksek güçlü kısa dalga radyo sinyalleri, dünya genelindeki radyo, televizyon ve sivil haberleşme yayınlarında parazite neden oldu. Saniyede on kez tekrarlanan ve ağaçkakan vuruşunu andıran tıklama sesleri uluslararası alanda tespit edildi. Bu sinyal kesintileri nedeniyle tesis, amatör radyocular ve uzmanlar tarafından Rus Ağaçkakanı olarak adlandırıldı.

NÜKLEER KAZA SONRASI KULLANIMA KAPATILDI

1986 yılında Çernobil Nükleer Santrali'nde meydana gelen patlama, radarı ve bağlı askeri yerleşkeyi doğrudan etkiledi. Bölgedeki yüksek radyasyon seviyesi nedeniyle tesis personeli tahliye edildi. Duga Radarı kazanın ardından işlevsiz kalırken proje 1989 yılında resmen sonlandırıldı.