Avustralya'daki Flinders Üniversitesi ile Canterbury Müzesi'nden bilim insanlarının incelediği fosiller, Yeni Zelanda'nın milyonlarca yıllık doğal tarihindeki önemli bir boşluğun doldurulmasına yardımcı oldu. Bulgular, insanlardan çok önce yaşanan iklim değişimleri ve büyük volkanik patlamaların, bölgedeki canlı yaşamını köklü biçimde değiştirdiğini ortaya koydu.

16 TÜRÜN KALINTILARI ORTAYA ÇIKTI

Moa Eggshell Mağarası'nda bulunan fosiller arasında 12 kuş türü ile dört kurbağa türüne ait kalıntılar yer alıyor. Araştırmacılar ayrıca, günümüzde uçamayan kakapo papağanının daha eski bir akrabası olan ve "Strigops insulaborealis" adı verilen yeni bir tür tespit etti. Uzmanlar, bu eski papağan türünün günümüzdeki akrabasından farklı olarak uçabiliyor olabileceğini düşünüyor.

Araştırmalarda modern takahe kuşunun atası ile artık nesli tükenmiş bir güvercin türüne ait kalıntılar da bulundu. Fosillerin, yaklaşık 1,55 milyon yıl önce ve 1 milyon yıl önce meydana gelen volkanik patlamaların oluşturduğu kül tabakaları arasında korunmuş olması, canlıların yaşadığı dönemin daha net belirlenmesini sağladı.

KAYIP BİR DÖNEM AYDINLANIYOR

Araştırmacılar, elde edilen bulguların Yeni Zelanda'daki türlerin yüzde 33 ila 50'sinin insanlar adaya ulaşmadan çok önce yok olduğunu gösterdiğini belirtiyor. Hızlı iklim değişimleri ve büyük volkanik patlamaların, milyonlarca yıl boyunca yeni türlerin ortaya çıkmasına ve bazı canlıların ortadan kaybolmasına neden olduğu değerlendiriliyor.

Alcheringa: An Australasian Journal of Palaeontology dergisinde yayımlanan çalışma, yaklaşık 15 milyon yıl öncesi ile 1 milyon yıl öncesi arasındaki döneme ait fosil kayıtlarındaki önemli eksikliklerin giderilmesine katkı sağlıyor. Araştırmacılar, mağarada bulunan kalıntıların Yeni Zelanda'nın geçmişine ait "kayıp bir cilt" niteliğinde olduğunu ifade ediyor.