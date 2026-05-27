Ormanlık alanın derinliklerinde yer alan ve "peri köyü" olarak adlandırılan yerleşim düzeninde, doğaya karışmış minyatür evler, taş işçiliğiyle yapılmış küçük ölçekli yapılar ve taştan inşa edilmiş büyük bir taht bulunuyor.

Geçmişte düzenli bir tematik bahçe olarak işletildiği tahmin edilen alan, zamanla bitki örtüsünün yapıları kaplaması ve ahşap ile taş bileşenlerin çürümeye başlamasıyla atıl bir görünüme büründü. Bölgenin kesin inşa edilme nedeni resmi kayıtlarda yer almazken, tarihsel arka planı yerel efsaneler ve turistik cazibe merkezi teorileriyle açıklanıyor.

NE İÇİN YAPILDIĞI MERAK EDİLİYOR

Mimari ve lojistik veriler incelendiğinde, minyatür köyün geçmişte yol kenarı turistik cazibe noktası olarak inşa edildiği ihtimali öne çıkıyor. Yapı grubunun eski bir tramvay hattına ve ana ulaşım güzergahına yakınlığı, alanın bir dönem yoldan geçen yolcuların ilgisini çekmek amacıyla tasarlanmış masalsı bir mola durağı olduğunu destekliyor.

Zaman içerisinde bölgedeki ulaşım ağlarının ve karayolu düzenlemelerinin değişmesi sonucu cazibesini yitiren alan, bütünüyle kaderine terk edildi. Günümüzde ulaşımın oldukça kısıtlı olduğu saklı alana erişmek isteyen ziyaretçilerin, eski bir servis yolunu takip ederek ormanlık arazinin içlerine doğru yürümesi gerekiyor.

KÖKENİNE DAİR YEREL EFSANELER ÜRETİLDİ

Resmi bir belgenin bulunmaması, bölge halkı arasında doğaüstü varlıklara dayanan çeşitli söylentilerin doğmasına yol açtı. Yaygın efsanelerden biri, Middlebury kasabasında yaşayan bir kadının talebi üzerine eşinin periler için bu köyü inşa ettiğini ileri sürüyor.

Bir diğer sözlü anlatıda ise William isimli bir bölge sakininin mistik sesler duyarak elfler için bu yapıları kurduğu iddia ediliyor. Bilimsel ve tarihi bir kanıtı bulunmayan bu halk hikayeleri, alanın kültürel kimliğini şekillendiren unsurlar arasında yer alıyor. Koruma kurulları, alanın geçmişine ait arşiv taramalarını sürdürüyor.