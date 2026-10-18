Tamil Nadu ve Andhra Pradesh eyaletlerinde uygulanan yöntem, mangrov ormanlarının yeniden büyümesine yardımcı oldu. Yıllar önce başlatılan çalışmanın sonuçları, dünya genelindeki kıyı ormanlarının durumunu inceleyen yeni araştırmayla yeniden gündeme geldi.

ORMANIN İÇİNE BALIK KILÇIĞI ŞEKLİNDE KANALLAR AÇILDI

Mangrovlar, deniz kıyılarında tuzlu ve çamurlu topraklarda yetişen ağaçlardan oluşuyor. Bu ormanların sağlıklı kalabilmesi için deniz suyunun gelgitlerle birlikte toprağa ulaşması ve ardından geri çekilmesi gerekiyor. Ancak yapılaşma, tarım faaliyetleri ve doğal su yollarının bozulması, birçok bölgede bu döngüyü olumsuz etkiliyor.

Hindistan'da sorunu çözmek için 1980'lerin sonunda farklı bir yöntem uygulanmaya başlandı. Ana kanaldan iki yana ayrılan küçük su yolları açılarak yukarıdan bakıldığında balık kılçığını andıran bir sistem oluşturuldu.

Bu kanallar sayesinde deniz suyu yükseldiğinde ormanın iç kesimlerine ilerleyebiliyor, sular çekildiğinde ise yeniden denize dönebiliyor. Böylece toprağın su ve tuz dengesi iyileşirken mangrovların büyümesi için uygun koşullar yeniden oluşuyor.

40 YILIN SONUNDA DİKKAT ÇEKEN SONUÇ

Global Mangrove Watch tarafından açıklanan yeni veriler, dünya genelindeki mangrov ormanlarının uzun yıllar süren kayıpların ardından yeniden genişlemeye başladığını gösterdi.

Uydu görüntüleriyle 108 ülkede yapılan incelemede, 1985 ile 2025 yılları arasında mangrov alanlarının dünya genelinde net 477 kilometrekare arttığı belirlendi. Hindistan ise aynı dönemde 1180 kilometrekarelik net artışla öne çıktı.

Uzmanlar, Hindistan'daki gelişmede balık kılçığı şeklindeki kanalların yanı sıra koruma politikalarının, ağaçlandırma çalışmalarının ve yerel halkın katılımının da etkili olduğunu belirtiyor.

Araştırmacılar, mangrov ormanlarını kurtarmak için yalnızca yeni ağaç dikmenin yeterli olmadığına dikkat çekiyor. Hindistan'daki uygulama, doğal su akışının yeniden sağlanmasının da kıyı ormanlarının toparlanmasında önemli rol oynayabileceğini gösteriyor.