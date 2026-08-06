Almanya’nın Rottweil kenti yakınlarındaki Kara Orman (Black Forest) bölgesinde yer alan ve 2017 yılında faaliyete geçen 245 metre yüksekliğindeki TK Elevator Testturm, dikey taşımacılık teknolojilerinin geliştirilmesinde kritik bir rol oynuyor. Geleneksel gökdelenlerin aksine yerleşim veya ofis alanı içermeyen penceresiz yapı, bünyesindeki 12 test kuyusuyla yüksek hızlı asansör sistemlerinin güvenlik ve performans değerlendirmelerine ev sahipliği yapıyor.

SANİYEDE 18 METRE HIZ VE SERBEST DÜŞÜŞ TESTLERİ

Modern asansörlerin saniyede 18 metreye varan hızlara ulaşması, ivmelenme, yavaşlama ve güvenlik mekanizmalarının gerçek dünya koşullarında test edilmesini zorunlu kılıyor. Test kulesinde yer alan iki motorlu kütle sönümleyici (mass damper) vasıtasıyla kasırga ve deprem gibi aşırı çevresel faktörler simüle ediliyor.

Tesis bünyesinde gerçekleştirilen en kritik prosedürlerden biri ise eşdeğer kütleler kullanılarak yapılan serbest düşüş testleri olarak öne çıkıyor. Bu testler aracılığıyla acil durum fren sistemlerinin ve güvenlik ekipmanlarının olası bir arıza anında anında devreye girme kapasitesi ölçülüyor. Finli asansör üreticisi Kone’nin Teknolojiden Sorumlu Başkanı (CTO) Tomio Pihkala, bu tür test tesislerinin asansör sektörü için Formula 1 yarış pistleri niteliğinde olduğunu ve kullanıcıları riske atmadan aşırı senaryoların denenmesine olanak tanıdığını ifade ediyor.

KÜRESEL TEST KULELERİ AĞI

Giderek dikey olarak büyüyen şehirlerde artan hızlı ve güvenli taşımacılık ihtiyacı, dünya genelinde benzer tesislerin kurulmasını sağladı. Çin'in Guangzhou kentinde Hitachi tarafından inşa edilen 290 metre yüksekliğindeki H1 Tower ve Finlandiya'nın Tytyri kentinde Kone tarafından işletilen 333 metrelik yer altı test tesisi, bu alandaki küresel ağın diğer önemli merkezleri arasında yer alıyor.

SANAYİ TESİSİNDE TURİZM MERKEZİNE

Asıl amacı teknolojik araştırma ve geliştirme olan TK Elevator Testturm, zamanla bölgenin önemli turistik noktalarından biri haline geldi. Kulenin direktörü Beate Höhnle'nin aktardığı bilgilere göre ziyaretçiler, saniyede 8 metre hızla hareket eden asansörlerle 230 metre yükseklikteki seyir terasına 30 saniyede ulaşabiliyor. Uygun hava koşullarında İsviçre Alpleri’nin izlenebildiği tesis, her yıl 1.000’den fazla sporseverin katıldığı dikey merdiven tırmanma yarışmasına da ev sahipliği yapıyor.