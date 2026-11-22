İspanya Ulusal Piyasa ve Rekabet Komisyonu (CNMC), Trinity Almacenamientos Andalucía şirketi tarafından yürütülen ve yer altında sıkışmış halde bulunan yaklaşık 34,7 milyon euro değerindeki doğal gaz rezervini çıkarmayı hedefleyen projeye resmen onay verdi.

Almonte belediyesi sınırlarındaki Marismas yer altı depolama tesisinde hayata geçirilecek operasyon kapsamında "Marismas-3NE" adı verilen yeni bir sondaj kuyusu inşa edilecek.

Yaklaşık 1.005 metre derinliğe inecek ve 19 gün sürmesi planlanan bu yeni kuyu, yapısal arızalar nedeniyle 2019 yılında faaliyetleri durdurulan ve 2,2 milyon euroluk başarısız onarım girişimlerinin ardından terk edilen eski kuyunun yerini alacak.

Çalışmanın temel amacı, tesisin iç basıncını korumak için kullanılan ancak yıllardır ulaşılamayan "yastık gazı" rezervine yeniden erişim sağlamak ve çıkarılan bu gazı ulusal sisteme kazandırmak.

HARCANAN PARANIN 8,5 KATI DEĞERİNDE

Düzenleyici kurum CNMC, geri kazanılacak gazın piyasa değerinin harcanacak bütçenin 8,5 katına denk gelmesi nedeniyle projenin ekonomik açıdan mantıklı olduğunu kabul etse de enerji arz güvenliği açısından elzem olmadığını vurguluyor.

İspanya'nın toplam yer altı depolama kapasitesinin yalnızca yüzde 2,18'ini oluşturan tesisin yaklaşık yedi yıldır yarı kapasiteyle sorunsuz çalıştığına dikkat çeken kurum, 2027-2032 döneminde doğal gaz talebinin düşeceği öngörüsüyle bu yatırımın aciliyetini sorguluyor.