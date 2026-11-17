Ontario eyaletinin Scanlon Creek Koruma Alanı'na yerleştirilen telefon, hayatını kaybeden yakınlarıyla sembolik olarak konuşmak isteyen insanlar için hazırlandı. Japonya'da ortaya çıkan ve rüzgar telefonu olarak bilinen uygulama, ziyaretçilere söyleyemedikleri sözleri dile getirebilecekleri sakin bir ortam sunuyor.

TELEFONUN DİĞER UCUNDA HİÇ KİMSE YOK

Ormanın içindeki telefonun herhangi bir iletişim ağıyla bağlantısı bulunmuyor. Ziyaretçiler ahizeyi kaldırarak kaybettikleri aile üyelerine, arkadaşlarına veya sevdiklerine seslenebiliyor. Telefonun amacı gerçek bir görüşme sağlamak değil, insanların duygularını ifade edebilecekleri özel bir alan oluşturmak.

Projeyi hayata geçiren Oasis Bereavement adlı kuruluşun kurucusu Michelle Nye, telefonların insanların sevdiklerine hayattayken söyleyemedikleri sözleri dile getirmelerine yardımcı olduğunu belirtiyor. Ziyaretçiler ayrıca yakınlarını kaybettikten sonra hayatlarında yaşanan gelişmeleri de bu telefon aracılığıyla anlatabiliyor.

Herhangi bir randevu veya kayıt gerektirmeyen telefon, koruma alanını ziyaret eden herkesin kullanımına açık. Doğayla iç içe konumu sayesinde insanların kalabalıktan uzaklaşarak düşüncelerine odaklanabilmesi amaçlanıyor.

ORMANDAKİ TELEFONA ÖDÜL VERİLDİ

Scanlon Creek'teki telefon, 20 Eylül 2025'te düzenlenen bir etkinlikle kullanıma açıldı. Proje, Lake Simcoe Bölgesi Koruma Kurumu tarafından düzenlenen ödül töreninde sağlıklı toplum kategorisinde ödüle layık görüldü.

Kuruluş yetkilileri, telefonların ne kadar sık kullanıldığını kesin olarak bilmediklerini ancak alınan ödülün uygulamanın insanlar tarafından benimsendiğini gösterdiğini ifade etti.

Oasis Bereavement, benzer telefonları daha önce Keswick, Newmarket, Aurora ve King City bölgelerine de yerleştirmişti. Scanlon Creek'teki cihaz kuruluşun beşinci rüzgar telefonu olurken, 9 Kasım 2026'da Aurora Belediye Binası'nda altıncı telefon hizmete açıldı. Stouffville bölgesinde ise 23 Kasım'da yedinci telefonun açılması planlanıyor.

Projeyi yürüten kuruluş, insanların yas sürecinde destek alabilecekleri kaynaklara ulaşmasını kolaylaştırmayı hedefliyor. Ormanın ortasındaki bağlantısız telefon ise bu yaklaşımın en dikkat çekici örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.